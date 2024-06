– Jeg kommer alltid til å holde med demokratene, men president Joe Biden vinner aldri tilbake min tillit, sier student og aktivist Lexis Zeidan (31) til NRK.

– Han er delaktig i drapet på over 35.000 palestinere.

På et fullsatt stadion i Michigan har familie og venner møtt opp for å feire skoleslutt for over ett tusen avgangselever ved Ross handelshøyskole.

Lexis er én av dem.

Lexis Zeidan er aktivist og kampanjeleder for «Listen to Michigan». Bildet er tatt under avgangsseremonien for fullført master ved Ross handelshøyskole. Foto: Anders Tvegård / NRK Lexis Zeidan er aktivist og kampanjeleder for «Listen to Michigan». Bildet er tatt under avgangsseremonien for fullført master ved Ross handelshøyskole. Foto: Anders Tvegård / NRK

Det er en tradisjonell seremoni, lik andre amerikanske universiteter, der navn leses opp mens studentene går over podiet og hilser på skolens ledelse.

Lexis har fullført en master i ledelse ved handelshøyskolen.

31-åringen har kappe og hatt, som alle de andre, men tilbehøret skiller seg ut:

Hun bærer et sjal i palestinske farger over det svarte og hvite rutete skjerfet, keffiyeh, som er symbolet på palestinsk motstand.

– Det har vært ekstremt tøft de siste månedene. Våre valgte ledere har forholdt seg rolig, iallfall ikke gjort noe konkret for å redde liv. De sender bomber og ammunisjon. Det er en USA-støttet massakre i Palestina. Lexis Zeidan

Lexis er en kristen palestinsk-amerikaner. Familien flyttet til USA da staten Israel ble opprettet i 1948.

Flere av dem NRK møter i den viktige vippestaten Michigan, har samme oppfatning om USAs rolle i Midtøsten.

Det kan bli et stort problem for president Joe Biden.

Veien til Det hvite hus

Byen Dearborn rett utenfor Detroit ses på som den «arabiske hovedstaden» i USA.

Her er det jemenittiske kaffebarer, palestinske restauranter og flere moskeer. Butikkene bugner av klær og mat importert fra Midtøsten. Få merkelapper er oversatt fra arabisk til engelsk.

Lexis vet at hun og araber-amerikanerne er en maktfaktor i Michigan. De hjalp Biden over målstreken sist.

Veien til Det hvite hus går gjennom Michigan, sies det.

Vippestaten Michigan Ekspander/minimer faktaboks Det bor rundt 3,5 millioner araber-amerikanere i USA.

Michigan har den største konsentrasjonen med anslagsvis 300.000 mennesker som identifiserer seg som muslimer eller araber-amerikanere.

I 2016 vant Donald Trump med 10.700 stemmer over Hillary Clinton (47,2 % mot 47 %)

I 2020 vant Joe Biden vant med 154.000 stemmer over Trump (50,6 % mot 47,8 %)

I nominasjonsvalget i februar valgte over 100.000 velgere (rundt 13 prosent) aktivt bort president Joe Biden, og krysset av i boksen «uforpliktet» i protest mot Bidens Gaza-politikk. Kilde: Arab America/NPR/

Bidens støtte til Israel og krigen i Gaza har skapt sinne og skuffelse i det arabisk-amerikanske miljøet i delstaten.

Lexis er ikke redd for å bruke innflytelsen hun har.

Da demokratene i Michigan skulle nominere sin presidentkandidat tidligere i år, var hun en av aktivistene bak kampanjen mot Joe Biden.

På under tre uker stablet de på beina en protest, som har blitt kopiert i en håndfull andre delstater.

«Kast henne ut»

Boikottaksjonen har fått minst 30 delegater til demokratenes landsmøte som avholdes i slutten av august. Hvordan de vil markere seg, er uklart. De er bare en liten fraksjon i det større bildet.

Biden har sikret seg et flertall allerede, men politiet i Chicago forbereder seg på både protester og uro utenfor landsmøtelokalene.

– Vi er avgjørende for Biden her i Michigan. Han må lytte til oss om han vil vinne. Hva som skjer under presidentvalget i november, er helt opp til Biden selv. Lexis Zeidan

– Fortsetter presidenten samme politiske linje, gir han Det hvite hus til Donald Trump, mener Lexis.

Seremonien for avgangselevene på Ross handelshøyskole filmes. Når navnet hennes leses opp, trekker Lexis fram et palestinsk flagg.

Hun går rett forbi skolens ledelse, ser utover arenaen og løfter flagget med begge hender. Noen jubler.

Når budskapet vises på storskjermene, begynner andre i salen å bue.

Under avgangsseremonien veiver aktivist og kampanjeleder, Lexis Zeidan, med det palestinske flagget. Hun blir møtt med jubel og buing. Du trenger javascript for å se video. Under avgangsseremonien veiver aktivist og kampanjeleder, Lexis Zeidan, med det palestinske flagget. Hun blir møtt med jubel og buing. Video: Ross School of Business’ produksjon/Anders Tvegård

– Kast henne ut, roper en.

– Slipp gislene fri, utbryter en annen.

På flagget står det at universitetet i Michigan finansierer folkemord.

– Jeg følte en stolthet som palestiner og er glad for at folk lot merke til hva jeg gjorde, selv om de ikke skulle være enige i saken, sier Lexis til NRK etter seremonien.

– Det handler om å være på rett side av historien. Universitetet har valgt feil så lenge de beholder investeringer, mine skolepenger, i selskaper som handler med Israel.

NRK har bedt skolen om en kommentar på påstanden. Kommunikasjonsavdelingen viser til hva styret sa tidligere i år.

I en uttalelse på hjemmesiden, sier styreleder Sarah Hubbard at skolen ikke har investert direkte i selskaper i Israel, og at fondsandeler er under 1 prosent.

Universitetet vil fortsette å beskytte investeringer fra politisk press.

– Føler seg forrådt

Lyden av barbermaskiner overdøver sportskommentatorene i en barbersalong i Dearborn. Baseball vises på et par flatskjermer, som er plassert høyt på veggen.

Ibrahim al-Khalil får stusset håret. Han har familie på Vestbredden, som mange andre i området. Alle han kjenner er dypt berørt og preget av blodbadet på Gaza.

Ibrahim al-Khalil støtter studentprotestene og teltleirer. Han mener det er studentens plikt til å protestere fordi de har betalt for skolegang og ser at skolen ikke følger det de lærer bort om respekt og regler. Foto: Anders Tvegård / NRK

– De føler seg forrådt av myndighetene og presidenten vi valgte. USA gjør ikke nok for vårt folk i Palestina, sier Ibrahim.

Han mener det ikke er noen gode alternativ i årets presidentvalg.

– Trump er verre enn Biden, men vi kan ikke alltid bare gå for den nest verste. Ibrahim al-Khalil

– Nå sender USA nødhjelp til Gaza samtidig som Israel forsynes med våpen. Det er som å putte et plaster på et skuddsår. Gir ingen mening, mener Ibrahim.

Han ser ingen forskjell på de to antatte presidentkandidatene når det gjelder Israel-politikken. Støtten til Israel er systemisk, mener den unge mannen. Han tenker at det ikke spiller noen rolle hvem som sitter i Det hvite hus.

– Hva kan partiet eller Biden gjøre for å få din stemme på nytt?

– Det burde være enkelt å be om en våpenhvile. Det koker ned til denne grunnleggende menneskerettigheten. Hvorfor må sivilbefolkningen på Gaza lide? De er uskyldige. Krav om våpenhvile er det minste en amerikansk president kan be om.

Han er usikker på hvem han faller ned på i høst. Om det er mulig å tilgi og glemme, selv om det i løpet av sommeren skulle komme en våpenhvile på plass.

Protestvalg

En tredjekandidat som Robert Kennedy jr. eller De grønnes Jill Stein er noe han vurderer.

Spredte målinger tyder på at tredjekandidater hittil ikke har økt i oppslutning i Michigan.

Redaktør Osama Siblani tror dette kan bli første presidentvalg der avisa hans ikke anbefaler en presidentkandidat. Foto: Anders Tvegård / NRK

– Dette kan fort bli et protestvalg der toppkandidaten, Joe Biden, ikke får et kryss på stemmeseddelen, sier journalisten Osama Siblani.

Men han tror folk kommer ut på valgdagen for å stemme på andre kandidater til kongressen og lokale stillinger.

Siblani har drevet avisa Arab American News i 40 år. Han opplever at det har bygd seg opp et raseri mot USAs støtte til Israel i flere tiår.

De araber-amerikanske velgerne i Michigan kan vippe delstaten. Oftest stemmer de på demokratene, men president Bidens politikk i Midtøsten, har fått dem til å mobilisere mot presidenten. Foto: Anders Tvegård / NRK

Det har toppet seg med manglende fordømmelse av krigen på Gaza, og det som oppleves som liten amerikansk vilje til å bedre forholdene på bakken.

Det var dette han fortalte Bidens team da de var innom lokalene hans nylig, forteller han til NRK.

Flere politikere legger nå turen innom i håp om støtte.

Arab American News har tidligere gitt sin støtte til både republikanske og demokratiske presidentkandidater. Men nå mener journalisten det er vanskelig å velge.

Siblani nevner et egyptisk ordtak, fritt omformulert: «Jeg hører du sier noe jeg liker å høre, men jeg ser du gjør det motsatte».

– Akkurat sånn er vår president nå. Han taler med to tunger. Hadde det vært valg i morgen, kunne jeg med hånden på hjertet ikke ha støttet noen av årets presidentkandidater.

