Levningene av 751 personer funnet ved tidligere skoleområde i Canada

På kort tid rystes Canada igjen etter at levninger er funnet ved enda en tidligere internatskole, skriver The New York Times.

Det er kun få uker siden levningene til 215 barn ble funnet ved en annen internatskole.

– Fram til i går hadde vi funnet 751 umerkede graver. Det er ikke snakk om en massegrav, men om umerkede graver, sier lederen for urfolket cowessess, Cadmus Delorme, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Internatskolen ligger rundt 140 kilometer øst for byen Regina. Marieval Indian Residential School var i drift fra 1899 til 1997.

New York Times skriver at det ikke kjent hvordan barna døde, men tidligere elever forteller om seksuelt misbruk og fysisk og psykisk vold. Det var også sykdomsutbrudd.

Mye vold

En tidligere elev ved skolen, Barry Kennedy, sier til kringkasteren CBC at han er sjokkert over nyheten, men ikke overrasket.

– I min tid ved Marieval Indian Residential School hadde jeg en ung venn som ble dratt ut en natt mens han skrek, sier han og legger til at han aldri så gutten igjen.

– Navnet hans var Bryan. Jeg vil vite hvor Bryan er, sier Kennedy.

Han forteller om vold på skolen.

– Vi ble introdusert for voldtekt. Vi ble introdusert for juling. Vi ble introdusert for ting som ikke var normalt for familiene våre, sier han.

Funnet av levningene er bare toppen av isfjellet, tror Kennedy.

Skal granskes

Canadiske urfolksgrupper har bedt myndighetene granske alle landets tidligere skoler for urfolk. Flere urfolksledere venter flere funn i månedene som kommer.

– Vi kommer til å finne flere levninger, og vi kommer ikke til å stanse før vi finner alle barna våre, sier Bobby Cameron, leder av gruppen Sovereign Indigenous Nations i Saskatchewan-provinsen, som representerer en rekke grupper innenfor urbefolkningen.

Mange av internatskolene for urbefolkningen i Canada ble drevet av Den katolske kirke.

Skolene ble brukt for å få barna til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. Det var minst 130 slike skoler i Canada.

Den canadiske regjeringen har innrømmet at fysisk og seksuell vold var utbredt på skolene, og elever skal ha blitt fysisk avstraffet for å snakke morsmålene sine.

Kulturelt folkemord

En sannhets- og forsoningskommisjon, som ble satt ned i 2008, har karakterisert internatsystemet for et kulturelt folkemord.

Kommisjonen har tidligere anslått at rundt 4100 barn forsvant fra skolene. Tidligere denne måneden sa lederen for kommisjonen Murray Sinclair at han tror det dreier seg om mer enn 10.000.

Familiene som opplevde at barna deres aldri kom hjem, fikk enten ingen, eller vage forklaringer på hva som hadde skjedd.

Rundt 150.000 barn gikk på slike skoler fra 1863 til 1998, skriver BBC.