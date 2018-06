Levis-arving bruker åtte millioner kroner fra egen lomme for å stanse Trump

– Jeg kastet meg inn i denne valgkampen fordi dette ikke er noen vanlig tidsepoke i landet vårt, og fordi folk sulter etter en som kan løse problemene vi faktisk har, sier Allison Friedman.

Hun er opprørt over både toppmøtet i Singapore og mange andre deler av Trumps politikk. Den tidligere byråkraten i utenriksdepartementet i Washington har bestemt seg for at hun vil bli politiker.

Hjemme på kjøkkenet til Robin Divinic, som hun kjenner fordi de begge har døtre i speideren, er hun på gråten flere ganger når hun snakker om sin største hjertesak:

Strengere våpenlover og tryggere skoler.

– Datteren min på ni år er redd for at Trump skal komme hjem til oss med våpen. Da må jeg gjøre mer, sier hun.

VERTSKAP: Robin Divinic vil gi sitt bidrag for å stanse president Trump, som hun mener er farlig. Hun har åpnet hjemmet sitt for valgmøtet til Allison Friedman. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Levisbukse-arving

Allison Friedman har kjørt en hissig valgkamp, hvor det å stanse Trump har vært det viktigste temaet.

Det er dyrt å stille til valg i USA. Hun har samlet inn mer enn ti millioner kroner, men de siste ukene har hun også brukt åtte millioner av egne sparepenger på å kjøpe plass for kostbar TV-reklame.

Allison Friedmans oldefar tjente seg rik på å lage Levis-bukser. Hun har derfor penger til overs.

VALGMØTE: I en stue i Ashburn, Virginia svarer Allison på spørsmål fra kjente og ukjente i nesten to timer Foto: Tove Bjørgaas

Seks demokrater slåss

Alle de 435 representantene i kongressen og 33 senatorer står på valg i november.

Et rekordhøyt antall kvinner kjemper for å bli nominert.

Flere av dem vant da det i forrige uke var nominasjonsvalg, blant annet i folkerike Californias mange valgdistrikter.

Virginias 10. valgdistrikt er et av dem der kampen om nominasjonen er hetest i hele USA, og her er det nominasjonsvalg i dag.

Den republikanske kongresskvinnen Barbara Comstock er svekket. Hun har flere ganger tatt avstand fra Trump. Nå forsøker ikke mindre enn seks demokrater å vinne partiets nominasjon til kongressen her:

Fire kvinner og to menn, deriblant Allison. Hun er ikke en lokal kandidat, men flyttet hit sammen med den nå ni år gamle datteren sin for et drøyt år siden for å kunne stille til valg.

– Dersom velgerne er ute etter en som alltid har bodd her og kjenner Virginia ut og inn, er ikke jeg kandidaten deres. Jeg tilbyr noe annet. Jeg kjenner Washington og vet hvordan en løser problemer.

LES OGSÅ: Svært tett valg i Pennsylvania er dårlige nyheter for Trump

Vil ha våpen for å forsvare seg mot Trump

En av velgerne som har møtt opp, er Blake Newman. Den tidligere soldaten i hæren stemmer demokratisk, men støtter ikke Allison Friedmans kamp for strengere våpenlover.

– Jeg tror Trump er svært farlig. Tenk om han retter våpnene mot sitt eget folk. Da må vi jo være i stand til å forsvare oss. Jeg har mitt militære automatvåpen hjemme. Jeg føler meg ikke komfortabel bare med en pistol eller et annet håndvåpen, sier han.

Skjult våpen i kirka

Det er imidlertid ikke bare demokrater i dette valgdistriktet. I den historiske småbyen Winchester møter NRK trefeller Sammy Steinburger. Han er fortsatt godt fornøyd med presidenten han stemte på for halvannet år siden.

– Det går fint med økonomien, og Trump snakker rett fra levra. Det liker jeg.

FORNØYD: – Det går bedre med økonomien, og Trump sier det som det er. Gartner Sammy Steinberger i Winchester er fornøyd med sine republikanske politikere. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Pastor Brad Hill spiser lunsj med kolleger fra andre kirker i byen. Han klapper seg på låret når NRK spør hva han mener om våpendebatten som raser i valgkampen her.

– Jeg bærer skjult våpen nesten hver dag. Jeg har pistolen min her. Det er en viktig rettighet, sier han.

Pastoren understreker at han er glad Trump vil at han skal få beholde denne friheten.

– Bærer du den også i kirken?

– Nei, jeg kunne ha gjort det hvis jeg ville. Men som prest ønsker jeg ikke å gjøre det.

– Jeg har medhjelpere som bærer våpen for meg på gudstjenestene, sier pastoren.