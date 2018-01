Levada-senteret blir av de fleste sett på som Russlands mest pålitelige meningsmålingsinstitutt.

Levada har eksistert i sin nåværende form siden 2003, men har røtter tilbake til 1987 og de første årene med Glasnost og Perestroika under sovjetstyret.

Lev Gudkov er direktør for Levada-senteret Foto: Hermann W'stmann / AP

Til den russiske avisen Vedomosti, sier direktøren for Levada Lev Gudkov at de ikke vil offentliggjøre meningsmålinger under den russiske presidentvalgkampen fram til selve valget 18. mars.

Årsaken er at russiske myndigheter i 2016 stemplet senteret som «utenlandsk agent».

Gudkov sier at Levada vil foreta meningsmålinger på vanlig måte, men at resultatene ikke vil bli offentliggjort før etter 18. mars.

Slik kan Putin bli sittende «livet» ut

Utenlandske agenter

Loven om utenlandske agenter ble innført i 2013, fordi russiske myndigheter ønsket sterkere kontroll over organisasjoner som de mente driver med politisk virksomhet og som mottar støtte fra utlandet.

Dette skjedde etter de store demonstrasjonene mot valgfusk i forbindelse med parlamentsvalgene før jul i 2011.

Ideen har russiske myndigheter hentet fra USA, som før 2. verdenskrig innførte en lignende lov for å motvirke det som de så på som forsøk fra de tyske nazistene på å påvirke den amerikanske opinionen.

Den russiske opposisjonen mener loven rammer alle som er i opposisjon til dem som styrer i Russland i dag og svekker det sivile samfunn og forsøkene på bygge demokrati.

Selv om Levada-senteret er russisk styrt og får den helt overveiende delen av sine inntekter fra russiske oppdragsgivere, så har det også samarbeid med utenlandske institusjoner, blant annet det norske forskningsinstituttet Fafo.

Stemplet som utenlandsk agent etter samarbeid med Fafo

Dette har vært nok til at Levada i 2016 ble stemplet som utenlandsk agent, og det er dette som gjør at senteret sier de ikke vil offentliggjøre meningsmålinger for å kunne bli beskyldt for at det blander seg inn i det politiske liv.

Putin forsvarer Trump: Spionmani i USA

Mer enn 70 prosent støtter Putin

Meningsmålinger som Levada har offentliggjort, har ikke skilt seg nevneverdig fra statlig styrte meningsmålingsinstitutt som Vtsiom, selv om de har ligget litt lavere i oppslutning for dem som støtter sittende president Vladimir Putin og det styrende partiet Det forente Russland.

Den siste meningsmålingen fra Vtsiom som ble offentliggjort 15. januar, viste at 73,8 prosent av de spurte svarte de ville stemme på sittende president Vladimir Putin.

En sterk president – et sterkt Russland står det på denne reklamen for gjenvalg av Vladimir Putin Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Den nest mest populære russiske politikeren er ifølge meningsmålingen kommunistpartiets kandidat Pavel Grudinin, med en oppslutning på 7,2 prosent. Nasjonalisten Vladimir Zjirinovskij er nå nede på 4,7 prosent. Bare rundt 1 prosent av russerne er villig til å stemme på den liberale TV-kjendisen Ksenia Sobtsjak.

Alltid stor interesse rundt Ksenia Sobtsjak, men bare 1 prosent av russerne vil stemme på henne i presidentvalget Foto: Morten Jentoft

Lav valgdeltakelse Putins største trussel

Men selv om både Levada og andre meningsmålinger har vist en overveldende oppslutning rundt Vladimir Putin, så frykter hans støttespillere lav valgdeltakelse som igjen kan svekke hans legitimitet.

Den mest markante opposisjonskandidaten Aleksej Navalnyj har oppfordret til boikott fordi han selv ikke får stille i valget på grunn av en betinget dom for underslag. Det at Levada nå ikke vil offentliggjøre meningsmålinger kan også svekke interessen, og dermed viljen til delta i det russiske presidentvalget 18. mars.