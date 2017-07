Et enormt område Indiahavet er gjennomsøkt med pinlig nøyaktighet over flere år etter at flyet forsvant fra radarskjermene i 2014. Leting har resultert i en enorm datamengde som nå er satt sammen til et kart over sjøbunnen som overgår alt vi tidligere har sett.

3D-kartet som er laget av Geoscience Australia på grunnlag av letedata, gir oss detaljkunnskap om et område av kloden som har vært nesten uutforsket. Havbunnen viser seg å bestå av det mest dramatiske landskap med vulkaner, dype daler og spisse fjellkjeder.

Oppdaget ukjente 1500 m høye fjell

Blant funnene er en fjellkjede med 1500 meter høye topper, og daler med en dybde 1200 meter – målt fra gjennomsnittshavbunnen.

Foto: Geoscience Australia

Fant skipsvrak

Dataene er innhentet fra et område som ble valgt ut basert på flyets mulige retning basert på de siste observasjonene. Et område på 120 000 kvadratkilometer ble finkjemmet, et område som nesten tilsvarer størrelsen på England.

To skipsvrak ble funnet, men ingen spor etter passasjerflyet.

De eneste spor som er funnet av flyet, er vrakrester på den franske øya Reunion, i Mosambik og Madagaskar, tusenvis av kilometer fra det som var flyets rekkevidde.

Vet mer om Mars enn om havbunnen

Forskerne håper også at kartleggingen av havbunnen vil bringe større innsikt i hva havet skjuler. Kunnskapen om denne ukjent undervannsverdenen kan også åpne nye muligheter for fiske og leting etter verdifulle mineraler. Men mer forskning trengs.

– Bare 10–15 prosent av jordas havbunn er undersøkt med den teknologien som er brukt i letingen, sier Stuart Minchin som er sjef i Geoscience Australia, som har laget kartene på bakgrunn av den innsamlede datamengden.

Analysen av dataene fortsetter, og det er ventet at oseanografene kommer med nye analyser i 2018. Dersom det blir gjort nye funn som kan bringe forskerne på sporet av MH370, kan letingen bli gjenopptatt, opplyser australske myndigheter.