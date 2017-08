Leter etter sjåføren av varebilen

Den katalanske innenriksministeren Joaquin Forn bekreftet fredag morgen overfor den lokale radiostasjonen RAC 1 at sjåføren av varebilen er på frifot.

Forn ga ingen videre informasjon om den mistenkte gjerningsmannen.

To personer ble i går kveld arrestert etter terrorangrepet i Barcelona, men ifølge politioffiseren Josep Lluis Trapero er ingen av dem sjåføren av varebilen.

Den ene arresterte er fra den spanske enklaven Melilla i det nordlige Afrika og den andre fra Marokko.

Fredag morgen melder politiet at de har pågrepet en tredje person i byen Ripoll. Det er ikke klart hvilken tilknytning han har til angrepet eller om harn er sjåføren av varebilen.

Deler av Las Ramblas er sperret av i morgentimene, med store mengder politi i gatene. Foto: Manu Fernandez / AP

Rømte til fots

Politiet har så langt ikke sendt ut noen informasjon eller noe signalement av den mistenkte gjerningsmannen.

Vitner har fortalt at mannen gikk ut av varebilen etter at den hadde stoppet like ved det kjente La Boqueria-markedet.

Han forsvant så til fots, men det er ikke klart i hvilken retning han gikk.

Fra vitneutsagnene går det frem at han ikke var synlig bevæpnet og han skal heller ikke ha kommet med noen form for islamistiske utrop.

Hverken politiet eller vitner har gitt noe signalement på den antatte gjerningsmannen.

Pågrepet i Cambrils

I tillegg til de to som er arrestert etter angrepet i Barcelona, har politiet pågrepet ifølge El Mundo pågrepet en person etter nattens angrep i Cambrils.

Politiet skjøt og drepte i natt fem personer som kjørte en Audi A3 inn i en folkemasse i Cambrils, en havneby sørvest for Barcelona.

Det er ikke klart hvilken tilknytning den arresterte i Cambrils hadde til selve angrepet.