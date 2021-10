Leketøysprodusenter håper barna ønsker seg små gaver til jul

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På grunn av koronapandemien er det stor mangel på containere i Asia. De ble stående tomme i Europa og USA da landene stengte ned.

Der står de fortsatt.

Det gjør at det mangler containere å fylle med blant annet julegaver som er laget i Asia. Samtidig er det færre fraktfartøyer enn før pandemien. Det gjør at prisen er skyhøy for å leie plass i de få containerne som skal få varene over havet fra Asia til Europa og USA. Og nå er det om å gjøre å få flest mulig leker på plass i butikkene før julehandelen starter.

Dermed må leketøysprodusentene presse så mange leker som mulig inn på den lille plassen som finnes i containerne fra blant annet Kina.

Ut med store leker

Det har amerikanske leketøysprodusenter tatt konsekvensen av. Over 85 prosent av amerikanske leker produseres i Kina, ifølge Den amerikanske leketøysforeningen. Situasjonen har gjort at produsentene er tvunget til å tenke nytt.

Hvordan få mest mulig ut av den plassen som de har til disposisjon i containerne?

Løsningen er å gå kraftig ned i antall store leketøy, og heller satse på små leker.

De myke små finnes i alle utgaver og innpakninger. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Jay Foreman er direktør for leketøysprodusenten Basic Fun i USA.

– I et normalt år kan Basic Fun, som har base i Florida, eksportere alt som bestilles direkte fra våre fabrikker i Kina til kundene. Det går automatisk, sier Foreman til CNN.

Men ikke i år.

Må tenke smått

Foreman har måttet tenke seg nøye om i forhold til hvordan de skulle få fraktet flest mulig leker fra Kina til USA.

– Løsningen har blitt små, myke leker som det kan presses mange av inn på en begrenset plass i en container.

De har satset på små myke kosedyr og figurer i alle former og farger, pakket inn i baller eller flate små poser.

Dukkehus, store biler og alt annet som tar stor plass har måttet vente til neste år.

Tonka-trucks, anleggsbiler, er populære lekebiler. I år satser produsenten på miniutgaven av bilene. Foto: AP

Mange andre leketøysprodusenter gjør det samme, og satser på små gummidyr og silikonfigurer, puslespill, små lastebiler og gravemaskiner, i stedet for store og harde pakker.

Dette må du ønske deg

Beslutningen om å satse på disse lekene måtte tas i september for å øke produksjonen, og for å få i gang reklamekampanjene.

Så nå gjelder det for produsentene å få barna til å ønske seg akkurat disse tingene til jul.

Myke små kosedyr ligger klare til å bli kjøpt og pakket inn til jul. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Og er foreldrene heldige, blir ikke barna altfor skuffet når gavene i julestrømpene eller under treet er små i år.

For det er jo ikke størrelsen det kommer an på.