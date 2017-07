Leilighetsbygg har kollapset utenfor Napoli

En fem etasjers leilighetsbygning har kollapset i en by i nærheten av Napoli i Sør-Italia. Flere personer fryktes å befinne seg under bygningsrestene.

Myndighetene søker nå etter personer som kan ha blitt rammet av ulykken.

Brannfolk sier til fjernsynsstasjonen Sky TG24 at seks-sju personer antas å være begravd i ruinene i byen Torre Annunziata.

Ifølge avisen Napoli Today skal totalt åtte personer ha bodd i bygningen.

Vitner har fortalt det italienske nyhetsbyrået ANSA at det ikke skal ha vært noen eksplosjon før hendelsen fredag morgen. Et tog skal ha passert like ved bygningen rett den kollapset. Togtrafikken forbi stedet er nå innstilt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Over 70 mennesker leter nå etter de savnede. Noen av dem graver blant mursteinene med bare hendene. Brannvesenet har tatt i bruk lange, uttrekkbare stiger for å kontrollere stabiliteten i en tilstøtende bygning i boligområder.

Saken oppdateres