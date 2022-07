Leiarkampen i Storbritannia surnar til: – Forrædersk dritsekk

Tysdag sist veke trakk Rishi Sunak seg som finansminister, og i dagane etterpå kom det eit større skred av regjeringsmedlemmar som sa opp i protest mot Boris Johnson.

Dagen etter Johnson sa han ville gje seg som statsminister, lanserte Sunak seg sjølv som leiarkandidat i ein velregissert valkampvideo.

Der kom han med tydelege stikk til hans tidlegare sjef og hans uærlegdom.

Sunaks fråtreding og ytring førte til at Johnson sine tilsette tente på alle pluggar mot den nye statsministerkandidaten.

«Forrædersk dritsekk», kom det frå ein tenesteperson i statsministerbustaden, ifølge FT.

«Møter vi augeblikket med ærlegdom og seriøsitet, eller ved å fortelje oss sjølv trøystande eventyr?» sa statsministerkandidaten Sunak i eit tydeleg stikk til Boris Johnson leiarskap. Foto: Skjermdump / Twitter

Vore klar for dette ei stund

Ein kampanjenettstad viser også at Sunak har vore klar for dette ei stund.

Fleire britiske medium skriv at Sunak oppretta ein kampanjenettstad, readyforrishi.com, så tidleg som 23. desember 2021. Altså fire dagar etter at det første bilete frå partygate vart lekka.

Sunak, saman med dåverandre helseminister Sajid Javid var dei to første som forlet regjeringa, og drog med seg 57 andre regjeringsmedlemmar.

Dagen etter tok Javid eit sviande oppgjer med Johnson i det britiske parlamentet.

I dag lanserte også han seg sjølv som leiarkandidat.

Storbritannia oppleve uvanleg hete om dagen, både på gradestokken og i det konservativt partiet. Her held tidlegare helseminister Sajid Javid ein valkamptale måndag kveld. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Svertekampanjar florerer

Idet fleire og fleire leiarkandidatar har kome fram i lyset, har skittkastinga innan det konservative partiet byrja for fullt.

Der utanriksminister Liz Truss, i lag med dei fleste andre kandidatane, har nærmast kjempa om å love størst skattekutt, har Sunak gitt signal om at han ikkje vil kutte.

Utanriksminister Liz Truss har over lengre tid dukka opp i mange bilde slåande lik Tory-legenda Margaret Thatcher, noko mange har tolka som taktiske manøver mot statsministerposten. Foto: Skjermdump / Twitter

I eit svertande dokument som har florert blant konservative parlamentsmedlemmar heiter det at «det er ingenting konservativt ved denne agendaen til Rishi Sunak med høge skattar og store utgifter», ifølge FT.

Måtte forsvare seg

Skittkasting har også råka den nye finansministeren og statsministerkandidaten Nadhim Zahawi.

Søndag måtte han forsvare seg for skuldingar om at han er under etterforsking for mogleg skattesvindel. Det er antatt at opplysningane kjem frå partikollegaer i det konservative partiet.

– Blir eg statsminister vil eg publisere skattemeldingane mine årleg, sa Zahawi til sitt forsvar i eit intervju med Sky News.

Den nyleg innstilte finansministeren Nadhim Zahawi har blitt skulda for skattesvindel, truleg frå partikollegaer internt i det konservative partiet. Foto: DANIEL LEAL / AFP

To leiarkandidatar står klar allereie neste veke

– Vanlegvis er finansministeren og utanriksministeren dei opplagde kandidatane, men så enkelt er det ikkje i år, seier førstelektor i statsvitskap ved UiO og ekspert på Storbritannia, Øivind Bratberg.

Statsvitar Øivind Bratberg ventar intens kjøpslåing i kulissane i samband med leiarstriden i det konservative partiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ønsket om å erstatte Boris Johnson så fort som overhovudet mogleg, kombinert med den stadig bitrare tonen i det konservative partiet, forklarer kvifor utvalskomiteen i dag varsla korleis dei ville påskunde valprosessen.

Allereie neste veke vil det berre vere to kandidatar igjen, opplyste administrerande sekretær i 1922-komiteen, Bob Blackman.

Det blir hektiske dagar framover, spår Bratberg.

– Etter kvart som kandidatar fell av, blir det intens posisjonering mellom rundane. Då blir det mykje kjøpslåing i kulissane om kven dei skal stille seg bak, seier han.

Avtroppande statsminister Boris Johnson seier han ikkje vil ta parti blant dei mange kandidatane som kappast om å overta etter han.

– Som de veit, er det ein konkurranse på gang, og eg vil ikkje skade nokon sine moglegheiter gjennom å gi mi støtte, seier han.

Hever konkurransekrav

Med framskundinga har utvalskomiteen skjerpa krava for å bli med til andre runde i leiarstriden.

Der kvar kandidat i 2019 trong støtte frå berre 8 parlamentsmedlemmar, bestemde 1922-komiteen at kvar kandidat i år treng heile 20 bak seg for å bli med i første runde.

Slik velges den nye partilederen og statsministeren Ekspandér faktaboks Alle som ønsker å stille som kandidat til partiledervervet må nomineres av 20 partikolleger i det britiske parlamentet. Grensen er hevet fra 8 til 20 nominasjoner for at prosessen med å velge Boris Johnsons etterfølger skal gå raskere.

Nomineringen av kandidater skjer tirsdag 12. juli.

Når de nominerte kandidatene er klare, starter avstemningene i partigruppen.

Første avstemningsrunde finner sted onsdag 13. juli. Alle som får færre enn 30 stemmer ryker ut, resten går videre til andre avstemningsrunde.

I runde nummer to er det kandidaten som får færrest stemmer som må ut. Denne avstemningen skal holdes torsdag 14. juli.

Deretter fortsetter parlamentsgruppen å stemme inntil det står igjen to kandidater. Ifølge det planlagte tidsskjemaet skal det forhåpentligvis være avgjort i løpet mandag 18. juli.

De to kandidatene stiller i den store avstemningsrunden, hvor rundt 200.000 ordinære partimedlemmer landet rundt skal si sitt.

Resultatet kunngjøres 5. september. Vedkommende som får flest stemmer blir ny partileder for det konservative partiet og overtar som statsminister, hvis ikke noe uventet skjer.

Det kom nye reglar måndag fordi det vart valt inn fleire nye medlemmar i komiteen.

– Det blir ei veldig bratt kurve, der kampen står mellom mange ulike kandidatar. Kven dei to skal vere er verkeleg ikkje avgjort, seier Bratberg.

Han legg til:

– Det er godt mogleg at det kjem inn ein «dark horse».

Her er dei elleve som ynskjer å bli den nye leiaren i det konservative partiet: