Lego gir opp forsøket på å produsere klosser uten oljebasert plast. Årsaken er at det nye materialet som ble tatt i bruk førte til høyere utslipp av klimagass.

Målet til Lego var å lage klosser av gjenvunnet polyetylentereftalat, skriver Financial Times.

Administrerende direktør Niels Christiansen sier til avisa at det danske selskapet etter hundrevis av tester nå har gitt opp å finne et materiale som vil gi mindre utslipp, melder NTB.

Som en tre-sykkel?

Tim Brooks, som leder bærekraftsarbeidet i Lego, sier at det gjenvunne materialet er mykere enn det oljebaserte, og at det derfor trenger flere ingredienser for å holde samme standard, og at det kreves mye energi for å behandle det.

– Det er som å prøve å lage en sykkel av tre istedenfor stål, sier han.

Lego begynte for tre år siden å se på mulighetene for å gjøre noe med plastklossene, skriver Danmarks Radio.

Da lovet de å innen 2030 laget klosser uten oljebasert plast, som samtidig skulle ha samme farge, glød og lyd som tidligere.

Papirposer

Selv om Lego ikke har knekt koden for mer miljøvennlige brikker har de et større prosjekt på gang for å bytte ut plastposene legoen ligger i.

Klossene er nemlig ofte fordelt i små plastposer inne i eskene, og planen er at disse innen 2025 skal bli erstattet av papirposer, ifølge Packaging World.

Ifølge selskapet vil investeringen koste rundt 4,3 milliarder kroner.

Tidligere i sommer befestet Lego seg som en leketøysgigant.

Salget i første halvår økte med tre prosent sammenliknet med sammeperiode som i fjor, samtidig som resten av markedet falt.

– I første kvartal hadde vi en omsetning som var 89 prosent høyere enn for fem år siden, sa Niels Christiansen til nyhetsbyrået Ritzau.