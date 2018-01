Leger: Ambassade-opphold ikke bra for helsa til Assange

I løpet av en periode på 20 timer fordelt over tre dager i oktober undersøkte legen Sandra Crosby fra universitetet i Boston og Brock Chisholm, en klinisk psykolog, Assange, skriver The Guardian.

Resultatet av undersøkelsene er taushetsbelagt, men de to skrev onsdag i en artikkel i den britiske avisa at deres profesjonelle mening er at det er skadelig, både fysisk og mentalt, for Assange å fortsatt måtte holde seg inne på ambassaden.

De skriver at det også «er et brudd på hans rett til helsetjenester».

Søkte tilflukt

Assange søkte tilflukt på ambassaden sommeren 2012, for å unngå å bli pågrepet og utlevert til Sverige, der han var anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner i 2010. Sverige trakk den internasjonale arrestordren mot Assange i mai i fjor.

Ecuadors ambassade i London, hvor Julian Assange fortsatt befinner seg. Foto: Peter Nicholls / Reuters

WikiLeaks-grunnleggeren risikerer likevel å bli pågrepet av britisk politi, ettersom han unnlot å møte i retten og brøt kausjonsbetingelsene sine i 2012.

Tidligere i januar ble det kjent at Ecuador har innvilget statsborgerskap til Assange.

Dårlig ventilasjon

Crosby og Chisholm oppfordrer den britiske legeforeningen og andre til å jobbe for å sikre helsetjenester for Assange.

– Vår vurdering er at han ikke har hatt tilgang til sollys, tilstrekkelig ventilasjon eller områder utendørs på over fem og et halvt år, skriver legene.

– Prioritet

I fjor sa USAs justisminister Jeff Sessions at pågripelse av Assange er en «prioritet» for USA.

Nettstedet Wikileaks, som ble grunnlagt i 2006, har blant annet publisert hemmeligstemplet materiale om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Ecuadors president Lenin Moreno sa onsdag at landets myndigheter jobber sammen med Storbritannia for å finne en løsning som sikrer at Assange er trygg for amerikanske represalier, ifølge AFP.

Samtidig som at han «straffes for feilen han gjorde», ved publisering av hemmeligstemplede dokumenter, sa Moreno, uten å gi ytterligere detaljer.