Leger uten grenser: Frykter nye kolerautbrudd på Haiti

Hurum deltok i redningsarbeidet på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. 80 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, det betyr elendig sanitære forhold og sårbarhet for smittsomme sykdom som blomstrer med flom og hjemløshet.

Lindis Hurum, nødjelpskoordinator i Leger uten grenser, var siste gang i Haiti i mai i år. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Orkansenteret passerte i dag nord for Haiti. Men regnet som følger med er nok til å ødelegge mange hjem i slumområdene.

Koleraen kom med hjelparbeidere

– Det var FN-soldater som brakte koleraen til Haiti i 2010. Landet hadde aldri hatt kolera før, og når sykommen først er kommet, er den nesten umulig å utrydde i et så fattig samfunn. Leger uten grenser driver flere klinikker i Haiti, og vil nå forsøke å nå ut til områdene som er hardest rammet av regn og vinder fra Irma.

Beboere i slummen i La Cienaga i Den dominikanske republikk er i samme situasjon som den fattige delen av befolkningen på Haiti. Når orkanregnet kommer, flommer kloakken over. Foto: ERIKA SANTELICES / AFP

Diaré og luftveissykdommer

I tillegg til kolera, tror Hurum at andre typer diaré og luftveissykdommer vil ramme mange i dagene som kommer.

Immunforsvaret til dem som allerede er svake blir dårligere, og landet trenger hjelp til å behandle økt forekomst av en rekke sykdommer.

1 Kolerasmittet barn på sykehus i Port-au-Prince. Foto: THONY BELIZAIRE / Afp 2 Et barn smittet av kolera blir båret til sykehus. Foto: Dieu Nalio Chery / Ap 3 En mor sitter ved sitt kolerasyke barn. Foto: THONY BELIZAIRE / Afp 4 En mann vasker gulvet rett ved siden av en mann som er smittet av kolera. Foto: Emilio Morenatti / Ap 5 Stinkende søppel ligger strødd i en stengt markedsgate i Cap-Haitien. Foto: JULIEN TACK / Afp 6 En mann sleper et koleraoffer etter seg på gaten, forbi en annen person som tapt kampen mot sykdommen. Foto: JULIEN TACK / Afp 7 Ti måneder gamle Riana får behandling for kolera på en klinikk i Port Au Prince. Foto: Guillermo Arias / Ap 8 På 'Leger uten grenser's sykehus i Cap-Haitien er det mange barn som er smittet av kolera. Foto: JULIEN TACK / Afp 9 Lovencia Saint Pier sitter og tegner, mens hun får behandling for Kolera på et sykehus i Port-Au-Prince. Foto: Guillermo Arias / Ap 10 En pårørende til en av de 43.243 kolerasmittede i Haiti. Foto: Guillermo Arias / Ap 11 Flere går rundt med munnbind for å unngå å bli smittet av kolera. Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters Vis bildetekst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kategori 4 orkan

Kolonner med busser og biler evakuerte i går turister fra Caibarien på Cuba. Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP

Irma er nå nedgradert fra kategorie 5 til kategori 4 orkan. Men i orkansenteret blåser vindene fortsatt med en hastighet på nær 250 kilometer i timen. Cuba har evakuert rundt 50 000 turister fra utsatte områder, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Men i følge prognosene fra USAs nasjonale orkansenter vil sentrum av orkanen passere både Cuba og vestkysten av Bahamas uten å treffe land direkte.

Derimot forbereder Miami-området i Florida seg på det verste.

Trumps hus i Florida evakuert

En bilist hamstrer bensin i Miami, Florida. Myndighetene har bedt innbyggerne om ikke å fylle mer enn de trenger. Foto: Alan Diaz / AP

Presidenten Trumps residens i Mar-a-Lago er blant de mange hjem som myndighetene har beordret evakuert. Men staben i residensen er ikke de eneste. Flere hundre tusen mennesker kjører nå nordover, vekk fra Irma.

–Dra vekk nå. Ikke vent til lørdag eller søndag. Vi kan ikke redde dere når stormen starter, sa guvernør Rick Scott i går kveld.

Delstatsmyndighetene sørger for politieskorte av tankbiler, slik at bensinstasjonene ikke skal gå tomme. Folk står timevis i kø for drikkevann.

Frykter at folk ikke følger evakueringsvarsler

Selv om orkansenteret ikke «går i land», vil også vestkysten av Bahamas kunne bli frammet av voldsomme vinder og bølger på opptil 6 meter.

Generalsekretæren i Røde Kors, Bernt Apeland, frykter først og fremst at folk ikke tar evakueringsvarsler på alvor. Det utsetter både dem selv og hjelpemannskaper for unødvendig fare, enten det er Bahamas eller Florida.

Plyndring i orkanens kjølvann

– Det er observert plyndring av fjernsynsapparater, mat og vann på St. Martin, sa Frankrikes minister for oversjøiske områder, Annick Girardin, til fjernsynsstasjonen BFM.

I alt 14 mennesker i Karibia er til nå bekreftet døde.