Leger uten grenser skal undersøke anklager om sexkjøp

Denne uka meldte den britiske avisa The Times at bistandsarbeidere fra Oxfam hadde kjøpt sex av unge prostituerte etter jordskjelvet i Haiti i 2010.

Også en tidligere leder i organisasjonen er beskyldt for å ha kjøpt sex.

Kjenner ikke til opplysningene

Lørdag tok Haitis president Jovenel Moïse til orde for en etterforskning av andre hjelpeorganisasjoner som han mener har gjort seg skyldige i det samme som Oxfam.

Leger uten grenser var en av organisasjonene Moïse nevnte med navn.

President i Leger uten Grenser Norge Karine Nordstrand sier til NRK at de jobber med å få oversikt over saken.

– Disse beskyldningene er nye for oss. Vi vet ikke hvor han har disse tallene han presenterer fra, sier Nordstrand.

– Jeg er veldig glad for at det blir rettet mer oppmerksomhet mot nettopp seksuell trakassering og overgrep – også i vår bransje, sier hun.

17 fikk sparken i fjor

Leger uten grenser har 40.000 ansatte, men Nordstrand sier de har gode rapporteringsmekanismer for slike saker.

– Det har blitt rapportert noen titalls saker det siste året. 17 saker har ført til avskjedigelse, men dette har vært både forhold med seksuell trakassering og annen type upassende oppførsel, sier Nordstrand.

NRK har også vært i kontakt med Flyktninghjelpen. De har ikke anledning til å stille til intervju, men skriver i en e-post at problematikken berører alle i deres bransje.

– I 2017 fikk Flyktninghjelpen inn totalt 17 rapporter om seksuell trakassering og overgrep. I fem av disse sakene endte det med avskjedigelse. I 2016 ble det rapportert fem saker, hvor tre endte i avskjedigelse, skriver organisasjonen.

Flyktninghjelpen vil fra mars ansette en egen rådgiver som har ansvar for å jobbe med forebygging og håndtering av slike saker.

– Organisasjonene må gå i seg selv

SELVRANSAKELSE: Øistein Mjærum i Røde Kors sier alle humanitære organisasjoner bør gå i seg selv. Foto: Røde Kors

Kommunikasjonsdirektør i Norges Røde Kors Øistein Mjærum sier til NRK at det ikke er noen grunn til å tro at slike saker ikke underrapporteres mindre i humanitære enn ellers i samfunnet.

– Vi vet at det er svært ujevne maktforhold når man jobber med bistand internasjonalt. Mange av dem som opplever dette varsler ikke, og det er alvorlig, sier Mjærum.

Norges Røde Kors har det siste året håndtert én varslingssak i sitt internasjonale arbeid.

– Vi har også gått bakover i tid og tatt kontakt med tidligere ledere og andre i Røde Kors for å undersøke om det finnes saker vi ikke har vært kjent med, men så langt har vi ikke funnet flere.

Bakgrunnssjekk

Organisasjonen har også en telefontjeneste hvor alle kan varsle anonymt om kritikkverdige forhold.

– Men det mye som kan gjøres langt bedre. Man må ha rutiner for å forebygge at det skjer, men også håndtere varslene når de kommer. Her tror jeg alle humanitære organisasjoner nå må gå i seg selv, sier Mjærum.

En Redd Barna-rapport fra 2008 avdekket at ansatte fra 23 humanitære, fredsbevarende og sikkerhetsorganisasjoner har begått overgrep i kriserammede områder.

«Barn ned i seksårsalderen bytter sex med hjelpearbeidere og fredsbevarende soldater i bytte mot mat, penger, såpe og i noen tilfeller luksusartikler som mobiltelefoner».

Mjærum sier de er bevisst på at mennesker med onde hensikter kan søke seg til dem for å kunne få tilgang på sårbare mennesker.

– Vi er veldig bevisst på at det er en opplagt fare. Både i arbeidet vårt ute, men også her hjemme hvor vi blant annet krever politiattest fra folk som skal jobbe med barn.