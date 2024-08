Leger uten grenser om m-kopper i Kongo: – Situasjonen er prekær

M-kopper, som også har blitt kalt apekopper eller mpox, brer om seg i sentralafrikanske land.

Spesielt er Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) hardt rammet.

– De har allerede ganske store utfordringer helsemessig. Dette kommer på toppen av en humanitær krise som allerede er glemt, sier generalsekretær Lindis Hurum i Leger uten grenser.

Hun jobber for øyeblikket i flere flyktningleirer i og rundt millionbyen Goma, øst i landet.

Voldsomme kamphandlinger har drevet opp mot én million mennesker til disse leirene, forteller Hurum.

Helsearbeidere fra Leger uten grenser opplyser befolkningen i Goma om virussykdommen m-kopper. Foto: MSF

Onsdag erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) m-kopper som en internasjonal folkehelsekrise. Ifølge WHO er det rundt 14.000 rapporterte tilfeller hittil i år, og over 500 dødsfall.

Selv om m-kopper er mest utbredt i DR Kongo, har det også spredt seg til flere av nabolandene.

Afrikanske smittevernmyndigheter (Africa CDC) har registrert 38.000 tilfeller og det er omtrent 1500 dødsfall per 4. august, skrev NTB tirsdag.

Epidemien rammer hele 23 av 26 provinser i Kongo. I tillegg er det registrert tilfeller i flere av nabolandene, ifølge WHO.

Hva er m-kopper? M-kopper er en zoonose. Det betyr at det kan smitte fra dyr til menneske. Nå har viruset imidlertid mutert til å også smitte mellom mennesker. Sykdommen karakteriseres av utslett og feber, og er vanligvis selvbegrensende. I enkelte tilfeller ser man et mer alvorlig sykdomsbilde, og i sjeldne tilfeller dødsfall. Det finnes to varianter av viruset: type I (sentralafrikansk variant) og type II (vest-afrikansk variant). Type II har hatt lavere dødelighet enn subtype I. Det er type I som nå herjer i Kongo. Siden 2023 har det pågått et stort utbrudd av en type I med m-kopper i Den demokratiske republikken Kongo, der viruset sprer seg både ved seksuell kontakt og annen nær kontakt. Tidligere koppevaksinasjon har vist seg å gi beskyttelse mot m-kopper. Den økende forekomsten har blant annet blitt satt i sammenheng med at en stadig større andel av befolkningen ikke er vaksinert mot kopper. Kilde: Folkehelseinstituttet

Mer smittsomt og høyere dødelighet

Viruset har vært påvist i Kongo i over ti år. Det sa leder for WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, under en pressekonferanse onsdag kveld.

– I fjor økte antallet tilfeller betydelig. Og allerede i år har antallet rapporterte tilfeller overskredet totalen i fjor, sa han.

FOLKEHELSEKRISE: WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus hadde onsdag en pressekonferanse for å orientere om det pågående utbruddet av m-kopper. Foto: WHO

M-koppeviruset som nå sprer seg i Sentral-Afrika er varianten type I. Den omtales som mer dødelig enn type II, som er mest utbredt i Vest-Afrika.

– Den nye varianten av m-kopper kan ha en annen smittsomhet og alvorlighetsgrad sammenlignet med de som sirkulerte tidligere, ifølge Léa Franconeri, epidemiolog og seniorrådgiver innenfor folkehelse og klimakatastrofer i Røde Kors.

Landet er allerede i en kritisk humanitær situasjon, og den pågående uroen har preget helsevesenet, sier Franconeri.

Røde Kors har ikke et team i DR Kongo, men Franconeri sier at de støtter flere Røde Kors- og Røde halvmåne-foreninger i nabolandene ved å hjelpe til med sykdomsovervåking for å oppdage signaler i lokalsamfunnene.

Generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum, er på jobb i Goma i Kongo. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

De neste ukene og månedene vil vise om det er mulig å få kontroll på spredningen.

– Det å begrense smitte i en flyktningleir, hvor folk bor svært tett under svært prekære forhold, vil jeg si nærmest er umulig. Så da må vi forsøke å behandle dem som blir syke og isolere dem som blir alvorlig syke, sier Hurum.

Stigmaet til en seksuelt overførbar sykdom

Lenge smittet m-kopper gjennom seksuell kontakt.

Nå får flere viruset ved dråpesmitte, berøring av infisert hud, gjennom klær og fra overflater som smittede mennesker har vært i kontakt med.

Likevel bærer viruset stigmaet til en sykdom som smitter ved seksuell omgang, forteller Marietta Nagtzaam som er leder for Leger uten grenser der utbruddet først startet.

Flyktningleiren Bulengo i utkanten av millionbyen Goma. Foto: AFP

– Det er vanlig å bli smittet av egen familie. Blant annet fordi det er vanlig å dele måltider hvor de bruker hendene til å spise maten.

Ifølge Nagtzaam er det ikke noen forskjell mellom smittegraden til menn og kvinner. Over halvparten av de smittede er mellom 15 og 45 år.

Helsearbeidere fra Leger uten grenser opplyser befolkningen i Goma om virussykdommen m-kopper. Foto: MSF

Et stort antall av de smittede er sexarbeidere. Nagtzaam sier at tallet sannsynligvis er høyere, men at det er mye stigma. Denne gruppen består hovedsakelig av kvinner.

Barn, gravide og personer med svekket immunforsvar er spesielt utsatt.

Viruset kan føre til underernæring, blindhet, infeksjoner og dehydrering fra oppkast og diare.

Spres i flere land

Spania har det høyeste antallet tilfeller av utbruddet i Europa, ifølge Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) hadde landet rapportert 54 tilfeller av viruset de siste fire ukene. Det er høyst sannsynlig type II som er rapportert om i landet.

Sverige fikk sitt første bekreftede tilfelle av type I-smitte på torsdag. Ifølge Franconeri er det første gang ECDC har registrert type I-varianten i Europa.

Léa Franconeri, epidemiolog og seniorrådgiver innenfor folkehelse og klimakatastrofer i Røde Kors. Foto: Røde kors

Landets styresmakter har tidligere uttalt at de forventer at det vil dukke opp enkelttilfeller av sykdommen.

WHO advarte om at sykdommen trolig vil spre seg til flere land.

ECDC hever nå risikonivået for viruset fra lav til moderat.

Fredag bekreftet Pakistan sitt første tilfelle. Kina vil innføre strengere kontroll av innreisende fra berørte områder.