Leger uten grenser kritiserer FN: – Det er ikke hungersnød i Jemen

Leger uten grenser (MSF) reagerer på ordbruken til FNs nødhjelpssjef denne uka.

Leger uten grenser mener uttrykk som «nært forestående sultkatastrofe» og «hungersnød» blir som å rope «ulv, ulv».

– Det er ingen gode nok tall tilgjengelig for å si at landet snart vil bli rammet av hungersnød, sier Caroline Seguin, operasjonell leder i Leger Uten Grenser i Paris.

Trygve Thorson, humanitærrådgiver i Leger uten grenser, utdyper overfor NRK.

– Etiopia på 80-tallet, Sør-Sudan på 90-tallet og øst i Nigeria for noen år siden – det var sultkatastrofer, sier Thorson.

– Hvis vi bruker de sterkeste uttrykkene på situasjonen i Jemen, hva skal vi da si i framtida hvis en reell hungersnød inntreffer? spør Thorson.

FNs nødhjelpssjef sier at en kommende sultkatastrofe truer Jemen. MSF sier at barn dør fordi de ikke får medisinsk behandling i kombinasjon med matmangel, men at det ikke er noen hungersnød på gang. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

De to i Leger uten grenser reagerer på at FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock i Sikkerhetsrådet tirsdag sa at halvparten av innbyggerne i Jemen, 14 millioner mennesker, står i fare for å sulte i hjel.

Leger uten grenser sier at det er barn som dør av underernæring i Jemen, nesten ingen voksne.

– Definisjonen av hungersnød er at store deler av befolkningen rammes, voksne som barn, og at folk dør av en kombinasjon av mangel på mat og sykdommer forårsaket av denne mangelen, sier Caroline Seguin.

– Data som samles inn på helsesentrene vi støtter rundt om i Jemen, indikerer ikke lommer med hungersnød, eller en forestående hungersnød, forklarer Seguin.

Det er ikke første gang at Leger uten grenser reagerer på at FN og andre «hausser opp» situasjonen i Jemen.

I september advarte Redd Barna om at 5,2 millioner barn i Jemen stod i fare for å bli rammet av hungersnød.

Kort tid etter hevdet FN at det kunne være «den verste hungersnøden på 100 år».

«For sterkt og upresist»

– Hungersnød krever en veldig høy grad av alvorlig akutt underernæring som følges av ekstrem dødelighet. Dette har vi ikke sett i Leger Uten Grensers prosjekter, legger Caroline Seguin til.

Humanitærrådgiver i Leger uten grenser, Trygve Thorson, er ikke enig med FN som slår alarm om en nært forestående sultkatastrofe i Jemen. Han mener det er krig og mangel på helsetjenester som er hovedgrunnen til at mange dør i Jemen.

Humanitærrådgiver Trygve Thorson jobbet selv på et mor-barn-sykehus i Taiz i Jemen og følger situasjonen i landet tett.

Han mener «hungersnød» og «sultkatastrofe» er for sterke og upresise uttrykk på situasjonen i Jemen der lidelsene skyldes krigshandlinger og sykdom i kombinasjon med mangel på mat.

Nødhjelpssjef i FN, MarkLowcock, brukte begrepet «imminent famine», en nært forestående sultkatastrofe i Sikkerhetsrådet tirsdag.

Blant humanitære organisasjoner er den beskrivelsen det aller sterkeste som kan brukes om mennesker som sulter.

– Det er fortsatt langt igjen før vi når fram til de 14 millioner menneskene som trenger matvarehjelp, sa Lowcock.

Barn dør av krig, sykdom og sult

Leger uten grenser sier at det er mange barn som dør i Jemen og at situasjonen er veldig alvorlig.

En mor har med barnet sitt til en helsestasjon i Hajjah provinsen i Jemen. Mange får ikke hjelp fordi helsevesenet ligger nede på grunn av krigen. Foto: Essa Ahmed / AFP

Men de dør ikke av sult alene. De dør fordi de er syke eller skadde og ikke får medisinsk hjelp raskt. Mangelen på mat kommer i tillegg.

Krigen har gjort at sykehus er bombet og helsevesenet har brutt sammen flere steder.

– Fem av våre sykehus er bombet eller beskutt fra bakken, sier Thorson.

Leger uten grenser jobber på 13 sykehus i det krigsherjede landet og driver helsesentre i 12 provinser landet rundt. Arbeidet er på begge sider av fronten.

Leger uten grenser behandler underernærte barn i Hajjah, IBB, Taiz, Amran og Saada.

Ikke oversikt pga. krig

Leger uten grenser mener det er umulig for humanitære aktører i Jemen å få oversikt over omfanget av underernæring i hele landet.

– Dette skyldes sikkerhetssituasjonen med luftangrep og kamper, sier Seguin.

– Når det gjelder underernæring ser vi for det meste små barn med alvorlig akutt underernæring, ofte fordi de har sluttet med morsmelk for tidlig, eller fordi de har andre sykdommer som forårsaker underernæring.

Hun legger til at det finnes steder hvor tallene på akutt underernæring øker. Men en nært forestående hungersnød i Jemen mener hun det ikke er.

Saudi-Arabia gikk våren 2015 til krig mot Houthi-opprørerne som støttes av Iran, i spissen for en regional USA-støttet koalisjon.