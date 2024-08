Leger hevder Israel skyter barn i Gaza med vilje

IDF er forpliktet til å redusere sivile skader under operasjonell aktivitet. I det henseende gjør IDF store anstrengelser for å estimere og vurdere potensielle sivile følgeskader i sine angrep. IDF er fullt ut forpliktet til å respektere alle relevante internasjonale juridiske forpliktelser, inkludert krigens folkerett.

Vurderinger og forpliktelser med hensyn til forholdsmessighet og militær fordel blir evaluert og anvendt fra sak til sak, og dette muliggjøres gjennom en omfattende integrering av krigens folkerett i alle faser av trening, planlegging og utførelse av militæroperasjoner.

For eksempel er IDFs militæradvokater (MAG) (som tilhører Militæradvokatenes organ, og er ikke underordnet de kommandantene de rådgir) tilgjengelige på alle kommandonivåer for å sikre at angrepene er i samsvar med internasjonale juridiske forpliktelser, inkludert forholdsmessighet.

IDF har etablert omfattende prosesser for å sikre implementeringen av krigens folkerett under aktive fiendtligheter, som inkluderer implementeringen av en høyt regulert flernivåprosess for godkjenning av forhåndsplanlagte angrep mot militære mål. Denne prosessen er utformet for å sikre at øverstkommanderende har all rimelig tilgjengelig informasjon og profesjonelle råd som vil sikre samsvar med krigens folkerett, blant annet ved å gi "målkort" som legger til rette for en analyse som gjennomføres for hvert enkelt angrep, og tar hensyn til den forventede militære fordelen og de sannsynlige sivile følgeskadene, blant andre forhold.

Selv når omstendighetene ikke tillater en prosess med dette nivået av forhåndsplanlegging og forhåndsgodkjenning, understreker IDF-regelverk at kommandanter og soldater fortsatt må overholde krigens folkerett. I slike tilfeller stoler kommandanter på den opplæringen de har mottatt, samt direktiver som spesifiserer kontrollene og godkjenningene som kreves før gjennomføring av angrep.

Det bør også bemerkes at IDF har innført detaljerte forskrifter for håndtering av "sensitive steder," dvs. objekter som mottar spesiell beskyttelse mot angrep i henhold til krigens folkerett, samt andre objekter som krever spesiell vurdering av politiske grunner.

