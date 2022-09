Legene bekymret for dronning Elizabeths helse: Familien er på plass

Legeteamet har anbefalt at hun skal være under medisinsk overvåkning, melder Buckingham Palace.

– Dronningens tilstand er stabil, står det i uttalelsen.

Alle barna hennes, prins Charles, prinsesse Anne, prins Edward og prins Andrew er enten på vei eller på slottet Balmoral i Skottland. Prins Charles' eldste sønn, prins William er også på vei til slottet, melder Sky News.

– Når Buckingham Palace går ut med at de er bekymret for dronningens helsetilstand, og flere medlemmer av familien haster av sted til Balmoral, så er det et tegn på at det er alvorlig, og at det muligens ser ut til at det går mot slutten for dronning Elizabeth, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK.

Prins Charles' helikopter lander ved Balmoral etter meldingen om at hans mor, dronning Elizabeth, er under medisinsk tilsyn. Foto: Peter Jolly/Shutterstock

Også prins Harry og hertuginne Meghan er på vei til Balmoral for å være med dronning Elizabeth, bekrefter en talsperson for hertugparet.

De to har trukket seg vekk fra den britiske kongefamilien og bosatt seg i USA. De var i London for å delta på et veldedighetsarrangement, men reiser nå til Balmoral, melder Sky News.

Hertuginne Kate av Cambridge blir i Windsor mens barna prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis er på deres første dag på deres nye skole, sier Kengsington Palace ifølge BBC.

– Det er alvorlig

Sky News påpeker at det at hele kongefamilien samler seg på Balmoral, viser at det er grunn til bekymring for dronningens helsetilstand.

– Det er et nivå av alvorlighet som vi ikke har sett før, sier BBCs kongehusekspert Jonny Dymond.

Folk venter utenfor Balmoral i usikkerhet. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Truss: – Svært bekymret

Dronning Elizabeth er 96 år gammel. Hun er verdens lengstsittende nåværende monark.

Fakta om dronning Elizabeth Ekspandér faktaboks Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London. Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Dronningen har fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964), samt åtte barnebarn og tolv oldebarn. Har vært britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde. Ble kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953. Hun er også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 14 av samveldelandene utenom Storbritannia. Verdens eldste monark og den som har sittet nest lengst på tronen. Elizabeth er den britiske monarken som har sittet lengst på tronen noensinne, etter at hun slo den gamle rekorden til sin tippoldemor dronning Victoria, som satt i 63 år og sju måneder på tronen. Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, ettersom hennes far var fetter av avdøde kong Olav. Hun har vært på statsbesøk i Norge tre ganger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001). Kilde: NTB arkiv, BBC

Dronning Elizabeth har tilbrakt sommeren på slottet Balmoral i Skottland. Her tok hun også tok den nye statsministeren i ed på tirsdag, da hennes helseproblemer ikke tillot at hun reiste til Buckingham Palace i London for den formelle innsettelsen.

Hun har vært på sommerferie i sitt skotske hjem siden juli.

– Hele landet kommer til å være svært bekymret, sier statsminister Truss om beskjeden fra dronningens leger.

– Mine og folkets tanker er med hennes majestet og hennes familie, legger statsministeren til.

Dronning Elizabeth ønsker Liz Truss velkommen som statsminister. Foto: Jane Barlow / AP

Labour-leder Keir Starmer sier han er dypt bekymret etter nyheten om dronning Elizabeths helse. Han sier hele Storbritannia håper på bedring.

Har vært et holdepunkt

NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad sier dronning Elizabeth har vært et holdepunkt for britene.

– Hun har vært svært pliktoppfyllende, svært stabil, et slags rolig nav i det kaoset som har vært britene historie. Hun ble født inn i en kongefamilie som var monarker over et stort imperium. Nå er de et land i Europa med indre kaos, sier Hobbelstad.

Hun sier folk har sett til hennes ro i kaotiske tider.

– Du kan si at dronningen er en person som hadde et kall i livet. Alt var underordnet dette kallet. Hun har alltid satt jobben først, sier Hobbelstad.

Jens Stoltenberg sender tanker til dronningen og hennes nære familie.

– Dronning Elizabeth har vært statsoverhode i Storbritannia helt siden Chirchill var statsminister. Hun har en enestående posisjon i verden som monark, sier Stoltenberg til VG.

– Blitt synlig skrøpeligere

Kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier at dronningens helsetilstand har blitt dårligere siden oktober i fjor.

– Hun har blitt synlig skrøpeligere, og kansellert alle de faste tingene hun vanligvis deltar på. Det store skremmeskuddet kom i går kveld da hun måtte avlyse møtet i geheimrådet, hvor man også skulle innsette de nye statsrådene. Det gjør man ikke – hvis man ikke absolutt må.

Det har blant annet konsekvensen at de nye statsrådene ikke får tilgang til toppgraderte opplysninger før de er innsatt, opplyser han.

Trond Norén Isaksen sier at prins Charles vil ha en stor utfordring med å fylle skoene til dronningen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Samlingspunkt for britene

Dronning Elizabeth har vært britenes statsoverhode i 70 år, og Norén Isaksen beskriver henne som et samlingspunkt for britene.

– Det har vært snakket om at en del av samveldelandene som fortsatt har den britiske monarken som statsoverhode vil gå sin egen vei når hun en dag blir borte, fordi prins Charles ikke har den samme populariteten og respekten. Og det har vært snakk om konsekvenser for unionen med Skottland. Og det er vel det noen har fryktet litt. At når samlingspunktet forsvinner så begynner ting å rakne.

Debatt utsatt

Onsdag ble dronningen tvunget til å utsette et møte med statsrådet i siste liten. Det etter råd fra legene.

Under en debatt om energiplanen til Truss i Underhuset i Westminister, måtte speaker Lindsay Hoyle bryte inn i debatten for å annonsere nyheten.

– Jeg vet jeg snakker på vegne av hele parlamentet når jeg sier at vi sender våre beste ønsker til hennes majestet, dronningen, og at hun og kongefamilien er i våre tanker og bønner i denne tiden, sa parlamentarisk leder for det skotske nasjonalpartiet Ian Blackford etter budskapet ble kjent.

Speaker Hoyle sa selv at han sender dronningen de beste bedringsønsker på vegne av hele Underhuset.