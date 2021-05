Lege som behandlet Navalnyj i Sibir er savnet

Aleksandr Murakhovskij er nå helseminister i regionen Omsk i Sibir. En politikilde opplyser til det statlige nyhetsbyrået at Murakhovskij er savnet etter at han ikke kom tilbake fra en jakttur som planlagt sist fredag.

Hevdet at Navalnyj ikke var forgiftet

Murakhovskij ble kjent da han i august i fjor var sjeflege ved sykehuset der Aleksej Navalnyj ble behandlet etter at han ble dårlig på et fly i Sibir.

OMSTRIDT: Aleksandr Murakhovskij var sjeflege ved sykehuset der Aleksej Navalnyj ble behandlet i Omsk i Sibir. Han ble senere regional helseminister. Nå er han savnet i forbindelse med jakt. Foto: ALEXEY MALGAVKO / Reuters

Legen behandlet opposisjonspolitikeren og hevdet at han hadde en stoffskiftesykdom.

Ifølge BBCs russiske tjeneste gikk Murakhovskij mot å sende Navalnyj til Berlin for behandling. Regimekritikeren har senere sagt at legen ble forfremmet til lokal helseminister for å ha funnet på en diagnose.

I Berlin bekreftet tyske myndigheter at Navalnyj ble forgiftet av den militære nervegiften Novitsjok.

Leteaksjon i gang

Russiske medier melder at en terrengsykkel som Murakhovskij brukte, er funnet noen kilometer fra et jaktsenter der han holdt til.

100 personer deltar i letingen, i tillegg til et helikopter og droner.

Det skal ha blitt observert bjørner i området.

Leteaksjonen skal være vanskelig fordi terrenget er kupert. Det skal også være myrområder der.

Mye uklart

En hel verden fulgte med på dramaet rundt Aleksej Navalnyj i august i fjor.

Senere har opposisjonspolitikeren takket besetningen på flyet for at de raskt landet flyet i Omsk selv om det skulle til Moskva. Han har også takket ambulansepersonalet i Omsk for at de umiddelbart satte i gang behandling mot forgiftning.

FÅR IKKE DRIVE POLITIKK: Fra byretten i Moskva tidligere i år. Navalnyj ble dømt til to og et halvt år i fengsel. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Men legene ved sykehuset kom i et merkelig lys da de hevdet at det ikke ble funnet spor av forgiftning.

En av dem, Anatolij Kalinintsjenko, sa ifølge BBC opp jobben sin i oktober i fjor.

En annen, sjeflegens stedfortreder, Sergej Maksimisjin, døde i februar i år av hjerteproblemer. Han ble bare 55 år gammel.

En annen lege ved sykehuset, Rustam Agisjev, døde i mars i år etter å ha fått slag. Han ble 63 år gammel.

Murakhovskij forlot jobben som sjeflege i november i fjor for å bli lokal helseminister.

Navalnyj fengslet

Aleksej Navalnyj vendte tidligere i år tilbake til Russland etter å ha fått behandling for forgiftningen i Berlin.

Han ble arrestert på flyplassen og senere dømt til to og et halvt år i fengsel for å ha brutt betingelsene for en tidligere betinget dom for økonomisk bedrageri.

PROTEST: Det foreløpig siste bildet av Navalnyj. Det er fra en videolink i forbindelse med et rettsmøte. Han er tydelig preget av å ha gjennomført en tre uker lang sultestreik. Foto: AP

Han sier selv at dommen er politisk motivert.

Navalnyj soner dommen i et fengsel øst for Moskva.

Hans organisasjoner i Moskva og rundt om i Russland har lagt ned all virksomhet.

Det skjedde nylig da myndighetene anklaget organisasjonene for å være ekstremistiske.

En domstol skal snart ta stilling til saken, og hvis myndighetene får medhold, kan det bli praktisk talt umulig å fortsette opposisjonens arbeid i Russland.

