Dr. Kenneth Remy er forsker ved Washington Universitetet i St. Louis, og lege ved to sykehus i delstaten i Missouri i USA, ifølge CBS News.

I en video har Remy forsøkt å gjenskape i hvordan koronapasienter kan oppleve å være alvorlig syk av koronaviruset.

Han forteller at det ikke er så lett å puste når oksygenmetningen i blodet er under 80.

– Slik ser det ut når du puster 40 ganger i minuttet, sier han videoen.

– Dette er fryktelig

I verneutstyr står han over kameraet og skaper et perspektiv på hvordan det kan oppleves å være en pasient med en lege over seg.

– Vær så snill å hør etter, dette er fryktelig. Jeg vil ikke være den siste personen som ser inn i dine redde øyne, skriver Dr. Kenneth Remy på sin Twitter-konto.

Remy oppfordrer folk til å følge rådene for å forhindre smitte av koronaviruset. I USA har koronaviruset tatt livet av mer 260.000, ifølge data fra Johns Hopkins University.

Ber folk følge smittevernregler

– Dette er hva du vil kunne se på slutten av livet ditt, om du ikke begynner å bruke munnbind når du er ute i offentligheten. Når vi ikke holder avstand, eller vaskene hendene våre ofte. Jeg lover, dette vil være det siste du ser, sier han i videoen.

I Missouri er antallet koronasmittede økende. Det er rapportert om rundt 4000 nye smittetilfeller hver dag i delstaten.

Han har behandlet over 1000 korona-pasienter, skriver CNN.

90.000 sykehusinnleggelser

I et intervju med CBS forteller Remy om hvorfor han laget videoen.

Midt på natten har jeg ringt rundt til familier for å fortelle dem at deres kjære dessverre er døde av koronaviruset, sier Remy.

Han legger til at det er en av de verste telefonsamtalene du kan ta.

Flere amerikanere enn noen gang er på sykehuset med koronavirus. Fredag ble det registrert over 90.000 sykehusinnleggelser som følge av viruset, skriver CBS News.

Torsdag ble det registrert over 2 200 døde som følge av koronaviruset i USA. Det er det høyeste antall per dag siden mai.

Frykter dagene etter Thanksgiving

Leger i USA er bekymret og frykter at dagene etter Thanksgiving vil bli mørke, om ikke folk tar helsemyndighetenes formaninger om å holde avstand og bruke munnbind på alvor.

– Mine bekymringer de neste seks til tolv ukene er at hvis vi ikke gjør ting riktig, vil Amerika se de mørkeste dagene i moderne amerikansk medisinsk historie, forteller Dr. Joseph Varon til CNN.

Varon er stabssjef ved sykehuset United Memorial Medical Center i Houston i Texas. Han opplyser at sykehuset er allerede fullt av koronapasienter, og han forventer at flere vil bli innlagt etter Thanksgiving.

– Jeg har nettopp fått åpnet to nye fløyer, slik at vi har plass til å ta imot pasientene. Jeg vet at mange vil bli syke etter Thanksgiving, sier Varon.

