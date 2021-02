Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Årsaka skal ha vore at oksygenmettinga i blodet hans var så dårleg at legane frykta det verste. Mettinga skal ha vore nede under 90 prosent. Under 90 er rekna som alvorleg.

Ifølgje CNN og The New York Times har det ikkje tidlegare komme fram kor sjuk presidenten var. Ifølgje avisa hadde Trump og symptom på lungebetennelse.

Symptoma var så urovekkande at det blei bestemt at han skulle leggjast inn på militærsjukehuset Walter Reed i Maryland. Han fekk oksygenbehandling i Det kvite huset før han blei frakta til sjukehuset.

Symptoma som tidlegare har vore meldt, har indikert at tilstanden var alvorleg. Men dei nye detaljane og kunnskap om dei anstrengingane staben i Det kvite huset gjekk til for å skaffe han tilgang til eksperimentell medisin, viser eit større alvor enn tidlegare.

Trump og kona Melania blei begge smitta, og meldte frå om det på Twitter torsdag 2. oktober.

Meldingane frå sjukehuset og frå staben i Det kvite huset var sprikande.

På sjukehuset fekk Trump ei rekkje nye legemiddel, som han rosa i ettertid. Journalen hans er ikkje gjort kjent. Det er heller ikkje lista over medisinane han fekk.

Trump gjekk sjølv ut av sjukehuset i Bethesda måndag 5. oktober. Foto: Evan Vucci / AP/NTB

Etter at det blei kjent at Trump-paret var smitta, kom det fram at ei mengd tilsette og gjestar i presidentbustaden var blitt smitta på fleire store arrangement.