Mange hundre politikere, dommere og anklagere ble tiltalt og dømt for korrupsjon etter at Kövesi hadde avslørt dem. Meningsmålinger viser at hun har langt høyere tillit blant folk enn Romanias politikere.

Nå har EU-parlamentet nominert Kövesi som leder av unionens korrupsjonsjegere. Hun ble berømt langt ut over hjemlandet da hun ledet antikorrupsjonsarbeidet der fra 2013 til 2018.

Folk i Romania har mange ganger gått ut i gatene for å støtte Laura Codruta Kovesi. Her fra en demonstrasjon i Bucuresti 7. mars i år. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Men regjeringen fikk henne avsatt i fjor, og anklagetet henne for å ha misbrukt sin stilling.

Regjeringen i Romania har også protestert mot hennes nominasjon til EU-jobben og konflikten mellom Kövesi og myndighetene i hjemlandet ble trappet opp torsdag da hun ble kalt inn til en høring.

Der fikk hun beskjed om at hun selv var siktet for korrupsjon, og fikk forbud mot å gå ut offentlig med omtale av detaljer i saken mot seg.

Laura Codruta Kövesi i fjor da hun fortsatt var leder av Romanias antikorrupsjons direktorat, DNA. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

– Dette er et tiltak for å få meg til å tie, for å gå etter alle oss i rettsvesenet som har gjort jobben vår. Trolig er det noen som er så redde for at jeg skal få den EU-jobben at jeg ikke får snakke med mediene lenger, sa Kövesi til reportere utenfor påtalemaktens bygning i Bucuresti.

Lederen for EU-parlamentet, Antonio Tajani, er bekymret for situasjonen og står fast på nominasjonen av Kövesi som leder av EUs anti-korrupsjonsarbeid.

Siktelsen innebærer at Kövesi ikke får utøve yrket sitt, sier en kilde til nyhetsbyrået AFP. Hun er i tillegg ilagt reiseforbud og har fått meldeplikt for politiet.

Reiseforbudet vil gjøre EU-kandidaturet hennes vanskelig, og det er ventet at Kövesi vil kjempe mot restriksjonene hun er ilagt.

Siktelsen mot henne kan gjøre forholdet mellom europeiske ledere og myndighetene i Bucuresti anstrengt. Romania er ett av de mest korrupte landene i unionen.

De fleste politikerne Kövesi har fått tiltalt er fra Det sosialdemokratiske partiet, PSD, som nå sitter i regjering. En av dem er partilederen Liviu Dragnea som er dømt både for valgfusk og korrupsjon.