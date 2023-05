Leder for russisk eksilgruppe lover flere angrep mot Russland

Rundt 30 medlemmer av gruppen som kaller seg Russisk frivillighetskorps (RVC) møtte onsdag media i det nordlige Ukraina.

De poserte med korpsets blåhvite emblem foran pansrede kjøretøyer. Noen var maskerte, men en god del viste villig frem ansiktet sitt.

Krigerne tilhører en av de to gruppene som sier at de mandag gjennomførte et angrep inn på russisk territorium.

Angrepet i Belgorod-regionen er det største på russisk territorium så langt siden Russlands invasjon av Ukraina.

– Dette var en lett mobil styrke som raskt gikk inn, tok noen tap og gikk ut igjen, sier førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole, Tom Røseth.

Han sier at de overkjørte en dårlig bevoktet russisk grensestasjon og klarte å holde territoriet i halvannet døgn før de trakk seg ut igjen.

Denis Kaputsin (t.h.), lederen for gruppen som kaller seg Russisk frivillighetskorps (RVC), fotografert nær grensen til Russland onsdag. Foto: Reuters

Lover nye angrep

Lederen for Russisk frivillighetskorps (RVC) er Denis Kaputsin. Da han møtte media onsdag introduserte han seg med sitt kallenavn «White Rex».

– Jeg tror dere vil se oss igjen på den siden. Jeg kan ikke avsløre kommende ting, jeg kan ikke engang avsløre retningen, sa han til de fremmøtte journalistene.

Han vil ikke si noe om hvor et angrep kan komme.

– Grensen er lang. Det vil være et sted der det blir hett, sier Kaputsin.

Passer ikke på egen grense

– Russerne sier at de har drept 70 stykker. Det er usannsynlig og det finnes ingen gode billedbevis for det, sier oberstløytnant Joakim Paasikivi. Foto: Thomas Krangnes / Sveriges Radio

Oberstløytnant Joakim Paasikivi er lærer i forsvarsstrategi ved den svenske forsvarshøyskolen.

Han sier at de russiske grensevaktene er ikke i stand til å beskytte grensen mot denne typen styrker.

– I og med at de krysser grensen, lager de problemer for russerne, sier han til Sveriges Radio.

Røseth sier grensestasjonen som ble overkjørt besto av vernepliktige soldater, en løytnant og en kontraktsoldat.

Han mener at det viser at fra Russlands side er det ikke prioritert å passe på statsgrensen mellom Russland og Ukraina. Begrensede ressurser gjør at Russland må prioritere frontlinjen i Ukraina.

– Det er ganske underlig i og med at de er i krig. Det viser jo at de tror at Ukraina holder seg til de såkalte spillereglene om at selv om de har angrepet Ukraina, så vil ikke Ukraina angripe Russland, sier Røseth.

Medlemmer av gruppen som kaller seg Russisk frivillighetskorps poserer inne i Russland mandag. Ilja Bogdanov (t.h) har kjempet i Ukraina siden 2014. Aleksej Ljovkin (i midten) har ledet tidligere ledet en nynazistisk gruppe i Kyiv. Foto: RUSSIAN VOLUNTEER CORPS / Reuters

– Absolutt ikke mors beste barn

Paasikivi sier at blant krigerne som sto frem onsdag var det alt fra folk som vil at Russland skal være fritt og demokratisk til høyreekstreme.

– Russisk frivillighetskorps har en betegnelse som nynazistisk og står for verdier som er uheldige, sier Røseth.

Denis Kaputsin, lederen for RVC, er av den amerikanske borgerrettsorganisasjonen Anti-Defamation League stemplet som nynazist. De sier at han tidligere har gitt kamptrening til tyske høyreekstremister.

Aleksej Ljovkin var en av de andre som sto frem onsdag. Ifølge Telegraph er han dømt for hatkriminalitet i Russland før han rømte til Ukraina. Der organiserte han en nynazistgruppen Wotanjugend og drev våpentrening.

Aleksej Skachkov var også med på onsdagens mediemøte. Telegraph skriver at Den ukrainske etterretningstjenesten SBU beskriver han som «lederen for en radikal nynazistisk gruppe». Han ble arrestert for tre år siden for å ha solgt oversatte versjoner av det såkalte manifestet til terroristen som drepte 50 mennesker i Christchurch på New Zealand i 2019.

– Det er absolutt ikke mors beste barn. I krig ser vi ofte at det er elementene man ikke liker kommer frem og får en rolle. Men de har felles mål og er et nyttig verktøy for Ukraina til å forstyrre og vanskeliggjøre situasjonen for russerne, sier Røseth.

Dette vet vi om gruppene som angrep Belgorod Ekspandér faktaboks Legionen for frihet for Russland og Russisk frivillighetskorps sier de sto bak angrepene i det russiske fylket Belgorod. Det er få opplysninger om hvordan gruppene blir finansiert, hvor mange medlemmer de har, og hva slags støtte de får fra Ukraina.

Russisk frivillighetskorps (RVC):

Består av russere som har kjempet i og for Ukraina – mot Russland.

Ble stiftet av en ytterliggående russisk høyrenasjonalist, Denis Kapustin – også kjent som Denis Nikitin – i august 2022. Russland har stemplet ham som terrorist.

Hevder å stå bak væpnede operasjoner i russiske Brjansk i mars og i Belgorod 22.–23. mai.

Er ifølge ukrainsk etterretning en uavhengig undergrunnsgruppe i Russland, med en enhet i den ukrainske fremmedlegionen. Det avviser fremmedlegionen.

En video som ble lagt ut av RVC mandag, viser to menn som hevder de har kapret et pansret russisk personellkjøretøy. Reuters har identifisert en av mennene som Ilja Bogdanov, en russisk statsborger som fikk ukrainsk statsborgerskap i 2015 etter å ha kjempet på ukrainsk side mot russiskstøttede separatister øst i Ukraina.

Legionen for frihet for Russland (LSR):

Oppgir at den ble dannet våren 2022 fordi russere ønsket å kjempe med det ukrainske militæret mot «Putins væpnede gjeng».

Politisk leder er den tidligere parlamentarikeren Ilja Ponomarjov, den eneste parlamentarikeren som stemte mot Russlands annektering av Krim-halvøya, og som senere flyttet til Ukraina.

Sier at den samarbeider med ukrainske styrker og opererer under ukrainsk kommando. Har tatt ansvaret for angrepet i Belgorod og deltar også i kampene øst i Ukraina.

En talsperson for ukrainsk etterretning har sagt at angrepene i Belgorod kun involverer russiske statsborgere, og at målet er å etablere en «sikkerhetssone» for å beskytte sivile ukrainere.

Kilde: Reuters og AFP (NTB)

Mener de har fått lov av Ukraina

Selv om de to gruppene består av eksilrussere, mener både Paasikivi og Røset at de ikke har angrepet Russland uten en form for tillatelse fra Ukraina.

Paasikivi sier at det ikke er sikkert at det er den ukrainske hæren som har planlagt dette.

– Det er klart at de i det minste kjenner til det og har nikket godkjennende til det, sier han.

– Det har kommet det signaler fra den ukrainske etterretningstjenesten der noen har sagt noe sånt som «det er en del usmakelige personer som vi er tvunget til å samarbeide med fordi det er krig», fortsetter Paasikivi.

Tom Røseth er enda klarere når det gjelder om Ukraina er innblandet.

– Selvfølgelig er dette tillatt fra den ukrainske stat. De har brukt ukrainsk territorium som oppmarsjområde for operasjonen, sier han.

Krigere fra gruppen som kaller seg Legionen for frihet for Russland (LSR) poserte for media onsdag. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Tror Ukraina står bak flere angrep

Onsdag meldte også New York Times at amerikansk etterretning mener Ukraina trolig sto bak droneangrepet mot Kreml tidligere i mai.

Ifølge avisen ble det trolig organisert av en ukrainsk spesialenhet eller etterretningstjeneste.

Avisen skriver at det er uklart om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans regjering var klar over angrepet. Zelenskyj selv har benektet at Ukraina hadde noe å gjøre med angrepet.

Amerikansk etterretning mener å se et løst nettverk av ukrainske grupper og enheter som er i stand til å gjennomføre operasjoner inne i Russland.

I tillegg til droneangrepet mener amerikanerne at ukrainere sto bak andre angrep inne i Russland.

Blant dem er attentatet mot datteren til den russiske nasjonalisten Aleksandr Dugin og drapet på en prorussisk blogger i St. Petersburg.