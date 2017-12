Ledelsen i "Miss America" trekker seg etter e-postskandale

Organisasjonens president Josh Randle er en av dem som har blitt avslørt i å ha snakket nedlatende om vinneren av Miss America 2013, Mallory Hagan.



Randle sier til nyhetsbyrået Associated Press at e-posten ble sendt flere måneder før han startet i organisasjonen, men at det var galt av ham.

– Jeg beklager ovenfor Mallory for min dårlige dømmekraft, sa Randle som lørdag leverte sin oppsigelse til styret i Miss America.

Øverste leder for konkurransen Sam Haskell har også trukket seg med umiddelbar virkning. Foto: DAVID LIVINGSTONE / AFP

Øverste leder for konkurransen Sam Haskell og styreformann Lynn Weidner, har også trukket seg fra sine stillinger med umiddelbar virkning.





49 "Misser" ba om oppsigelse

E-postskandalen startet torsdag denne uken da avisen Huffington Post publiserte lekkede e-poster der det kom frem at ledelsen og styremedlemmer hadde snakket nedlatende og sexistisk om flere tidligere Miss America deltakere.



I e-postene ble blant annet en tidligere vinner omtalt som et kvinnelig kjønnsorgan, mens det i en annen e-post ble diskutert hvor mange sexpartnere en deltaker hadde hatt.

Miss America kunngjorde oppsigelsene lørdag, etter at 49 tidligere vinnere av konkurransen signerte et opprop. Der krevde de at de involverte.sa opp.



