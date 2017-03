Lavrov: – Bra dere endelig har tatt til fornuften

– Det er bra at dere endelig har tatt til fornuften, sa den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov til den norske utenriksministeren under møtet i den historiske russiske byen Arghangelsk.

Den politiske kontakten på høyere nivå mellom Norge og Russland ble brutt etter krisen i Ukraina i 2014.

Onsdagens besøk kommer også etter noen måneder med sterk russisk kritikk av Norge for endringer i norsk basepolitikk og mulig deltakelse i det amerikanske rakettskjoldet.

Internasjonale sanksjoner mot Russland

Pomorbyen ved Kvitsjøen er denne uken vertskap for en stor Arktis-konferanse, kalt «The Arctic – Territory of Dialogue», «Arktis – et territorium for dialog».

Russiske myndigheter har satset mye penger og prestisje på konferansen i Arkhangelsk. Russland har måttet tåle internasjonal isolasjon og sanksjoner etter at landet i 2014 annekterte den ukrainske Krim-halvøya og fremdeles aktivt støtter prorussiske separatister øst i Ukraina.

– Selvsagt er vi glade for å ha muligheten til drøfte hvor vi står i våre bilaterale relasjoner. Det er i det minste nå noen tegn på at mange begynner å forstå at det er nødvendig å ta til fornuften, utdypet Lavrov under møtet.

– Jeg mener at det nå er rette tidspunktet for å komme til Russland, sa Børge Brende, som sist besøkte Norges østlige naboland i januar 2014, altså før Ukraina-krisen skapte en isfront mellom Russland og resten av Europa. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Mener samarbeidet har utviklet seg

– Til tross for uenigheten om Ukraina, er det likevel viktig å videreføre det bilaterale samarbeidet med Russland, sa utenriksminister Børge Brende til pressen før møtet.

– Og på en del områder har vi faktisk sett at dette samarbeidet har utviklet seg, til tross for den spente internasjonale situasjonen.

Han trekker fram en utvidelse av grenseboeravtalen mellom Sør-Varanger og den russiske nabokommune Petsjenga, samt en avtale om seismikkskyting som gjør det mulig for fartøyer fra begge land å krysse grenselinjen i Barentshavet.

Brende: – Riktig tidspunkt

– Til tross for uenigheten om Ukraina, er det likevel viktig å videreføre det bilaterale samarbeidet med Russland, sa utenriksminister Børge Brende til pressen før møtet. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Jeg mener at det nå er rette tidspunktet for å komme til Russland, sa Brende, som sist besøkte Norges østlige naboland i januar 2014, altså før Ukraina-krisen skapte en isfront mellom Russland og resten av Europa.

Børge Brende brukte den første dagen under konferansen i Arkhangelsk til å trekke fram den betydning urbefolkningene har innenfor samarbeidet i Arktis.

– Urbefolkningene bor i alle landene i nord, og det er svært viktig at de ikke blir rammet av det spente politiske klima som akkurat nå er i verden, sa Brende til NRK.