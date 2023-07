For første gang på fire måneder satt de to utenriksministerne i samme rom.

Både Sergej Lavrov og Antony Blinken var i Indonesias hovedstad Jakarta for å delta på utenriksministermøtet i Asean, organisasjonen for sørøstasiatiske land.

Til tross for at de to bare hadde viseutenriksministeren i Brunei mellom seg, hadde de «ikke øyekontakt» under møtet, ifølge journalister i AFP.

Den russiske utenriksministeren har heller «ingen planer» om å ta kontakt med amerikanske tjenestepersoner, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Dette skal ha vært forrige gang utenriksministrene for Russland og USA var i samme rom. Dette bildet er tatt på G20-møtet 2. mars 2023. Foto: OLIVIER DOULIERY / Pool via REUTERS

Ekspert: – Overrasket om de ikke bruker anledningen

– Vi har kulisser for at folk skal snakke sammen, sier Iver Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt og ekspert på diplomati.

Han følger Russland tett.

– Det er veldig sannsynlig at de to partene vil forsøke å få til viss meningsutveksling. Om ikke annet for unngå misforståelser. Det er diplomatiets idé: Å snakke til folk er bedre enn å ikke snakke til folk, sier han videre.

Iver Neumann er direktør ved Fridtjof Nansens Institutt og ekspert på diplomati. Han mener det er sannsynlig at representanter for Russland og USA snakker sammen på bakrommet i forbindelse med møtet i Indonesia. Foto: Robert Rønning / NRK

Neumann understreker at han ikke vet noe om hva som faktisk skjdde i Jakarta, og at det han sier bare blir spekulasjoner.

Selv om det kan tenkes at Lavrov og Blinken møttes direkte, er det mer sannsynlig at det er kontakt mellom de to utenriksministernes delegasjoner, forteller han.

– I alle de store konfliktene under den kalde krigen så var det indirekte kontakt mellom partene. Når man hadde sjans til å snakke sammen på toppnivå, brukte man den, sier forskeren.

En avdød statsleders begravelse vil for eksempel også være et typisk sted hvor samtaler mellom parter finner sted, forteller han.

Utenriksminister Sergei Lavrov smiler på et såkalt familiebilde under ministerkonferansen i går. I dag gjorde USAs utenriksminister det samme. Foto: Det russiske utenriksdepartementet/AFP / AFP

– Det de signaliserer utad er ikke nødvendigvis det samme som det de faktisk gjør. En isfront sier ingenting om det som skjer på bakrommet, sier han.

I dag var det USAs utenriksminister Antony Blinken sin tur til å holde hender på et såkalt familiebilde på konferansen i Jakarta. Foto: Dita Alangkara / AFP

– Vil ikke bli sett sammen

Forrige gang USAs og Russlands utenriksministere møttes var på sidelinjen av et G20-møte i mars. Da hadde Blinken på forhånd sagt at han ikke hadde planer om å møte Lavrov, meldte NTB.

Møtet var kort og skal ha vart i mindre enn ti minutter, rapporterte Reuters.

Måneden etter ringte Blinken til Lavrov for å si at det var uakseptabelt å holde den amerikanske Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich fanget i Russland.

– USA har en sterkt interesse av å ikke bli sett sammen med Russland fordi det ikke skal se ut som om de lager en avtale over hodene på ukrainerne, sier Neumann ved Fritjof Nansens institutt.

– Det er Russland som har gått til en aggressiv krig. USA vil vise at det er Russlands ansvar å avslutte den og ta initiativ til fredssamtaler, sier han videre.

Russland har på sin side en interesse av å bli tatt alvorlig av USA og Kina for å beholde sin status som stormakt, ifølge Neumann.

– Samtidig har de en interesse av å ikke bli sett med USA fordi militærbloggere mener Russland er altfor ettergivende for Vesten. Russland vil vise at de ikke kommer USA i møte på noe vis ved at de holder en isfront. Russerne er tradisjonelt gode på det.

Det var god stemning mellom den kinesiske toppdiplomaten Wang Yi og Lavrov etter at de to partene hadde møttes til et bilateralt møte under konferansen. Foto: Det russiske utenriksdepartementet / AFP

I går poserte imidlertid begge utenriksministerne sammen med den samme kinesiske toppdiplomat Wang Yi i Jakarta. Møtene foregikk hver for seg.

Utenriksminister Blinken møtte den kinesiske toppdiplomaten Wang Yi til et bilateralt møte under konferansen. Foto: Dita Alangkara / Reuters

Flere tilbyr fredsmegling

Både Tyrkia og Kina har tilbudt å være fredsmeglere mellom Ukraina og Russland. Sist ut var flere afrikanske ledere i juni, da de prøvde å overtale partene til å sette seg ved forhandlingsbordet på besøk i Kyiv og Moskva.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjorde det klart at han ikke vil gå med på fredsforhandlinger nå. I juni kom lederne for Egypt, Senegal, Komorene, Sør-Afrika og Zambia på besøk i fredens ærend til Kyiv. Foto: Sergei Supinsky / AFP

– Dette er ikke tiden for fredsforhandlinger. Ved å akseptere forhandlinger med Russland nå, mens okkupantene fortsatt er i landet vårt, vil bare føre til en fastfrosset krig, med smerte og lidelse, sa president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina.

Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt tror krigen må gå sin gang før det en dag vil være mulig med fredsforhandlinger.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa tar president Vladimir Putin i hånden da de afrikanske lederne besøkte Moskva etter å ha vært i Kyiv i juni. Foto: Yevgeny Biyatov / Reuters

– Russland vil ikke gi seg før de har fått områdene de har annektert. Det er bortimot en fjerdedel eller en femtedel av ukrainsk område. Det er klart at Ukraina ikke vil finne seg i det, sier forskeren.

Dessuten ender de færreste moderne kriger med fredsavtaler, forteller han.

– De ender med at ingen parter får det som de vil, og det blir en frossen konflikt.