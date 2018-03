Lavere valgdeltakelse kan bety økende misnøye med Putin

Ved det forrige presidentvalget i Russland var valgdeltakelsen på 65,3 prosent.

Men i løpet av denne valgkampen har det kommet fram at Putin og resten av de russiske lederne håpet at 70 prosent av de stemmeberettigede kom til å delta, og at presidenten kom til å få minst 70 prosent av stemmene.

Her stemmer Putin

Tankevekker

Det ene håpet fikk de innfridd, ved at Putin fikk om lag 76 prosent.

Men at valgdeltakelsen ser ut til å bil bare litt over 60 prosent må være en alvorlig tankevekker for den russiske presidenten når han går inn i sin nye periode på seks år.

I den russiske hovedstaden var oppslutningen om valget enda mye lavere, rundt 52 prosent.

Vladimir Putin har i praksis styrt Russland siden 1999.

Unge russere har i hele sitt liv ikke opplevd noen andre som landets leder.

Mange mener at ett sted går grensa, og at det er på høy tid å slippe til nye krefter.

I andre land begynner man å snakke om politisk slitasje etter langt færre år enn det Putin har som leder.

Er seieren et nederlag?

De siste dagene før presidentvalget, understreket Putin overfor den russiske befolkningen hvor viktig det var å delta i valget for å gjøre seieren overbevisende, eller legitim.

KOM TIL SINE EGNE: Putin ble hyllet av sine tilhengere på en plass like ved Kreml.

Dermed la han også lista høyt, og en dårligere oppslutning enn siste gang blir nå fort tolket som et nederlag.

Signalet som Putin ga, ble nok oppfattet av lokale og regionale ledere.

I løpet av valgdagen kom det en rekke meldinger om at statlige bedriftsledere og andre myndighetspersoner la kraftig press på ansatte og studenter for å få dem til å stemme.

Hvis det er riktig at det har blitt mobilisert kraftig lokalt for å få opp prosenten for valgdeltakelse, så blir det endelige tallet enda mindre imponerende.

UTE: Den viktigste opposisjonspolitikeren, Aleksej Navalny, fikk ikke delta i valget. Dermed ble valgkampen langt mindre spennende. Foto: EVGENY FELDMAN / Reuters

Unge reagerer

Før valget viste uavhengige meningsmålinger at oppslutningen om Putin var betydelig lavere i de store byene der utdanningsnivået er høyt, og der det bor mange unge mennesker.

Den lave oppslutningen i hovedstaden er muligens en bekreftelse på dette.

Yngre mennesker er trolig mer opptatt av den store urettferdigheten og korrupsjonen i det russiske samfunnet.

For ganske mange med god utdannelse kan det være vanskelig å finne en jobb med enn lønn som gir et verdig liv, særlig utenfor de store byene.

Å finansiere en egen bolig er også en svært stor, eller umulig utfordring for mange.

Dessuten har lønningene stort sett stått på stedet hvil de siste årene.

En god del unge mennesker sympatiserer med Russlands fremste opposisjonspolitiker, Aleksej Navalny, som ble utestengt fra presidentvalget.

Hans fremste sak er kamp mot korrupsjonen.

Regnet med bare 50 prosent

En talsmann for Putins valgkampstab sier at oppslutningen om valget og Putin økte de siste dagene på grunn av giftskandalen i Storbritannia og den påfølgende diplomatiske krisen.

Han takket britene fordi de ikke skjønner at russerne står sammen når de møtes av en ytre fiende.

Uten denne mobiliseringen hadde valgdeltakelsen trolig bare blitt litt over 50 prosent, sier talsmannen.

Men han forklarer ikke hva som er årsaken til at deltakelsen kunne blitt hele 15 prosent lavere enn ved forrige valg.

Konkurrentene fikk ikke fart i valgkampen

Opposisjonspolitikeren Navalny hevder at han ikke fikk delta i valget fordi Putin-regimet fryktet en reell motstander.

NUMMER TO: Kommunistpartiets kandidat Pavel Grudinin kom på andre plass med om lag 15 prosent av stemmene. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

De andre kandidatene klarte heller ikke å skape nok interesse for valgkampen.

Kommunistpartiets nye kandidat Pavel Grudinin fikk om lag 13 prosent, og det er ikke mer enn kommunistene pleier å få.

Den andre nykommeren, Ksenia Sobtsjak, fikk bare om lag 1,4 prosent.

Dermed ble det en valgkamp der resultatet i realiteten var gitt på forhånd, og det er ikke en situasjon som inspirer folk til å delta i valget.

Putin takket for seieren mens opptellingen fortsatt pågikk, og lovet at de neste årene skal gi bedre resultater for landet enn det han hittil har oppnådd.

Han er fullt klar over at det er mye som må gjøres bedre i Russland.

Samtidig blir det interessant å se hvordan forholdet til omverdenen blir i årene som kommer.