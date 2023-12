Det som var et fire kilometer langt utbruddsområde er nå redusert til tre punkter der det strømmer lava ut på overflaten. Det melder de islandske forskerne som overvåker utbruddet.

Onsdag morgen kjenner NRKs reportere på Island kraftig svovellukt i hovedstaden Reykjavík, som ligger rundt 50 kilometer fra utbruddet.

Det er ikke sendt ut farevarsel, men islandske myndigheter har tidligere advart mot at det kan oppstå farlige gasser i visse situasjoner etter vulkanutbrudd.

NRK i Reykjavik: – Kjenner kraftig svovellukt

Truer infrastruktur

Forskerne har forsøkt å beregne hvor lavaen vil renne i terrenget de neste dagene. Det er klart at hovedveien fra Reykjavík til byen Grindavik er truet.

– Simuleringen viser at hvis dette blir langvarig, må vi se på Grindavik-veien, varmerørledningen til Reykjaneset og energiledningene, sier ingeniøren Hörn Hrafnsdóttir til RUV.

Analysene er basert på at det nå strømmer ut omtrent 30 kubikkmeter lava i sekundet og at dette vil fortsette i de neste seks dagene.

INFRASTRUKTUR: Det svarte området nær midten av bildet viser området som til nå er tatt over av lava. De forskjellige streken viser infrastruktur. Grønne streker er veier, de røde er fjernvarmerør, de hvite er beskyttelsesmurer, de gule er kraftlinjer. Foto: RUV

Men modellen er basert på begrensede målinger på grunn av værforholdene, sier hun.

– Eventuelle flyttall vi bruker er fortsatt bare gjetninger fra de som har vært der og sett.

Meteorologisk institutt og sivilforsvaret skal undersøke utbruddsområdet onsdag formiddag.

Utbruddet skjedde ikke langt unna en av hovedveiene på Island. Foto: Tomas Bekkavik

Ikke mot Grindavik

De gode nyhetene i analysen er at lava ikke vil nå den lille byen Grindavik. Det vil si, dersom ikke utbruddsområdet endrer seg. Åpner det seg sprekker nærmere Grindavik kan lava også true byen.

– Det er en fare for ytterligere utbrudd, på den opprinnelige sprekken så vel som lenger mot nord eller sør. Hvis vi ser på kvelden før utbruddet, tok det rundt 90 minutter fra de første tegnene til utbruddet kom. Varselet om nye åpninger derfor være svært kort, skriver ansvarlig geolog ved den islandske værvarslingen.

På Meteorologisk institutts nye farevurderingskart har faren økt betydelig i alle områder som var definert på det eldre farevurderingskartet. Kortet er gyldig til 28. desember. Risikoen i og i umiddelbar nærhet av Grindavík vurderes som høy, og i sprekkområdet der utbruddet skjedde er risikoen svært høy. Foto: Vedursofa Island

Analysen tyder på at lava vil nå fram til hovedveien mellom Reykjavík og Grindavik sent på kvelden 1. juledag.

På motsatt side av veien ligger også Svartsengi kraftverk og friluftsbadet Den blå lagune. Myndighetene har bygd store voller som vern mot lavamassene. Men det er uvisst hvilken effekt disse vil ha, sier professor i geologi, Reidar Trønnes.

– Dette er et pilotprosjekt. Under det store utbruddet på Vestmannaeyjar i 1973 brukte de sjøvann da lavafronten truet havnen. Det var en mye seigere lava. Lavaen vi ser nå, er mer tyntflytende og lettere å avbøye. Så en solid og høy voll, har sannsynligvis en bremsende effekt.

STRØMMER MOT VEIEN: Analysen av lavastrømmene på Island tyder på at hovedveien vil bli rammet rundt midnatt julaften. Foto: Sivilforsvaret på Island

Sent mandag kveld skjedde det omsider. Et vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya, like nord for Grindavik, sørvest på Island.

Det skjedde en liten time etter at en serie jordskjelv rammet halvøya. Utbruddet startet i Hagafell-området. Sprekken som lavaen strømmet ut fra, var rundt 4 kilometer lang.

NOE NYTT PÅ ISLAND: Varmebilde tatt før og etter utbruddet. Den lysende flekken i bildet til høyre er varm lava på overflaten. Bildene er tatt med satellitt 18. og 19. desember. Foto: Nasa