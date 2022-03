Latin-Amerika vil være «nøytral» i Ukraina-konflikten

– Hva er ditt syn på krigen i Ukraina? spør jeg folk på gata her i Rio de Janeiro.

– Det som skjer er fryktelig, svarer den 55 år gamle Eronise Souza. – Det er trist, fryktelig og unødvendig, sier hun.

Her i Latin-Amerika, som ellers i verden, gjør krigshandlingene og strømmen av flyktninger et sterkt inntrykk.

Krigen dekkes fra minutt til minutt – på TV, i radio og aviser, og i sosiale medier.

Og folk flest følger godt med. Bare 16 prosent av innbyggerne i Brasil sier de er lite

Brasilianske Eronise Souza ønsker ikke at hennes land velger side i Ukraina-konflikten. Foto: Arnt Stefansen / NRK

informert om det som skjer i Ukraina, viser en meningsmåling fra instituttet Poder Data.

Men selv om latinamerikanerne er informert, så er reaksjonene langt mer dempet enn i Europa. Og det er liten vilje til å ta del i straffetiltak mot Russland.

– Vi har ikke økonomiske eller militære muligheter til å engasjere oss i en slik konflikt – verken på ukrainsk eller russisk side, sier Eronise Souza til NRK.

Hjertelig i Kreml

Bare en uke før den russiske invasjonen i Ukraina var Brasils president Jair Bolsonaro på besøk i Moskva. Der hadde han et hjertelig møte med den russiske presidenten Vladimir Putin.

– Vi er solidarisk med Russland. Vi står til rådighet, sa den brasilianske presidenten i den TV-overførte samtalen med Putin. Og han la til:

– Jeg er sikker på at dette møtet vil bli svært produktivt for våre folk.

Hjertelig møte mellom Brasils og Russlands president - en uke før invasjonen. Foto: SPUTNIK / Reuters

Etter møtet verserte det påstander blant Bolsonaro-tilhengere på sosiale medier om at den brasilianske presidenten hadde fått til en fredelig løsning på Ukraina-konflikten.

Saken har vakt sterk harme blant mange her i Brasil. Evandro Lemos, som NRK møter på gata her i Rio de Janeiro, er en av dem:

– Bolsonaro fortalte at Putin ikke ville invadere Ukraina fordi han be ham om å la være. Det motsatte skjedde. En stor skam. Det går ikke an.

Vil være «nøytrale»

Latin-Amerika ga massiv støtte da FNs generalforsamling i forrige uke vedtok å fordømme den russiske invasjonen i Ukraina.

Ingen stemte mot, og bare fire land, Bolivia, Cuba, Nicaragua og El Salvador avholdt seg fra å stemme.

Men resultatet av avstemningen er bare en liten del av bildet når det gjelder Latin-Amerikas forhold til krigen i Ukraina.

De tre stormaktene, Brasil, Mexico og Argentina og flere andre land sier de vil være «nøytrale» i konflikten. Og de vil ikke delta i økonomiske straffetiltak mot Russland.

141 land støttet FNs Ukraina-vedtak sist onsdag. Foto: SPENCER PLATT / AFP

– Brasils stemme i FN retter seg ikke mot noe bestemt land. Den er en generell protest mot brudd på folkeretten og krenkelse av en uavhengig stats grenser, understreker Brasils leder Jair Bolsonaro.

Det latinamerikanske, landet som har gitt klarest støtte til Ukraina, er Colombia. Landets president Ivan Duque har bedt Russland om å avslutte kamphandlingene øyeblikkelig.

USA og Venezuela

Venezuela deltok ikke i FNs Ukraina-avstemning fordi landet er fratatt stemmeretten. Årsaken er manglende innbetaling av kontingent.

Men landets president, Nicolás Maduro, har uttrykt sterk støtte til Russland. Og han kaller straffetiltakene mot landet «en kriminell handling».

Venezuelas president Nicolás Maduro støtter Russland, men selger gjerne olje til USA. Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA / Reuters

Venezuela har selv vært utsatt for strenge USA-ledede sanksjoner de siste årene, noe som har ført til en kraftig økning i samarbeidet med Russland.

Men i helgen skriver avisen The New York Times at USA vurderer å avslutte sanksjonene for å kunne kjøpe olje fra landet.

Ifølge avisen er en delegasjon av høytstående amerikanske tjenestemenn på vei til Caracas for å drøfte dette med venezuelanske myndigheter.

Bakgrunnen er, ifølge avisens kilder, at USA vil sikre sin oljetilførsel dersom tilgangen av olje fra Russland faller bort.