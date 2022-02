– Dette landet ligner stadig mer på et diktatur. Jeg skjønner at det vi gjør skader økonomien, men statsministeren har tatt fra oss demokratiet. Og nå har vi fått nok, sier Robert Johnson til NRK.

Sykepleieren har kommet til grenseovergangen mot USA i Windsor i Ontario for å delta i i demonstrasjonene sammen med kona Jenny. Har er ingen trailersjåfør. Men han er drittlei av statsminister Justin Trudeaus koronarestriksjoner.

Robert Johnson har trosset kulda og demonstrert hele dagen sammen med kona Jenny. Han håper de kanadiske protestene sprer seg til USA. Foto: Lars Os / NRK

–Han har tatt friheten fra meg. Han har skapt splittelse og separatisme i dette landet. Han er korrupt, sier Johnson som står sammen med mange andre demonstranter med kanadiske flagg over skuldrene noen hundre meter fra den høye blå brua som er den travleste grenseovergangen mellom USA og Canada.

Brua er stengt for trafikk på femte dagen. Lørdag startet store politistyrker arbeidet med å rydde den for vogntog og lastebiler. Etter sju timer var det bare demonstranter til fots igjen på brua. Men trafikken har fortsatt ikke kommet i gang igjen.

Store politistyrker forsøkte lørdag kveld å drive demonstrantene vekk fra grensebrua i Ontario. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Gav Biden løfte om å rydde opp

Canadas statsminister lovet fredag USAs president å få slutt på aksjonene som blokkerer grenseovergangene mellom de to landene.

Hver dag taper de to landene 300 millioner dollar ved at den travleste grensepasseringen over Ambassador Bridge mellom Windsor i Canada og Detroit i USA er blokkert av lastebiler.

Lastebilsjåfører og pickup-trucker har siden mandag blokkert den kjente broen. De to siste ukene har hundrevis av lastebilsjåfører i tillegg blokkert sentrumsområdet i hovedstaden Ottawa.

– Påvirket av Trump-tilhengere

Blokadene som rammer sentrum i hovedstaden Ottawa og grensestasjonene, startet for to uker siden. Lastebilsjåfører var tidligere vant til å krysse grensen uten hindringer.

Redaktør Jane Silver i iPolitics i Ottawa sier til NRK at blokaden splitter kanadiske familier. Foto: Lars Os / Nrk

– Lastebilsjåførene var frustrert på grunn av vaksinekravet og på grunn av stadige nedstengninger i samfunnet, sier redaktør Jane Silver i iPolitics til NRK i Ottawa.

– Jeg har selv en bror som er tidligere lastebilsjåfør, sier redaktøren.

Hun forteller at det er mye uenighet og splittelse i kanadiske familier om aksjonsformen og om veien videre.

Silver mener deler av det kanadiske samfunnet er påvirket av USA fra tiden under Donald Trump. Det at Trumps tilhengere var mer opptatt av individull frihet enn av fellesskapet, har smittet over til nabolandet.

– I Canada var vi mer opptatt av fellesskapet. Nå er individuell frihet mye av drivkraften i protestaksjonene vi ser, sier Silver til NRK.

Lastebilaksjonene i Canada som nå sprer seg til andre land kaller seg «Freedom convoy» («Frihetens kolonne»).

Ultimatum skremmer ikke

Fredag kveld fikk aksjonistene et ultimatum. Hvis de ikke flyttet kjøretøyene og stanset blokadene innen klokken 01 natt til lørdag, risikerer de ett år i fengsel, 100.000 dollar i bot og at kjøretøyene blir beslaglagt. Lørdag begynte store politistyrker å rydde området, og lørdag kveld hadde kjøretøyene forlatt.

Natt til lørdag fikk aksjonistene beskjed om å oppheve blokaden eller risikerer et år i fengsel og 100.000 dollar i bot. Foto: CARLOS OSORIO / Reuters

Det var en domstol i Canada som beordret fjerning av demonstrantene som sperrer Ambassador Bridge, den viktigste handelskorridoren som forbinder Canada med USA.

– Dommeren har bestemt at demonstrantene må forlate stedet, sier ordfører Drew Dilkens i byen Windsor i den canadiske provinsen Ontario.

Beslutningen var klar etter et rettsmøte som varte i fire og en halv time.

I rettslokalet var representanter for byens myndigheter og advokater fra flere bilfabrikker. Tidligere i uka måtte bilprodusentene Ford og Toyota stenge fabrikker fordi de ikke fikk inn reservedeler fra USA over Ambassador Bridge.

Ingen trafikk over Ambassador Bridge, normalt den mest trafikkerte grensepasseringen mellom Canada og USA. Normalt fraktes det varer til en verdi av 300 millioner over broen hver dag. Foto: CARLOS OSORIO / Reuters

Lastebilsjåførene på sin side argumenterte med at en rettslig ordre vil bryte med retten til å demonstrere på fredelig vis mot vaksinekrav for lastebilsjåfører som passerer grensen.

USA frykter smitteeffekt

Departementet for innenlands sikkerhet i USA sitter på informasjon om at lignende aksjoner med lastebiler, er under planlegging. En av aksjonene skal være en lastebilkolonne som har som mål å blokkere trafikken til Super Bowl, finalen i amerikansk fotball i California på søndag.

To store kolonner er planlagt å sette kursen mot hovedstaden Washington D.C i midten av februar. Målet er å ramme trafikken der før presidenten skal holde sin State of the union tale 1. mars, skriver CNN.

Også demonstranten Robert Johnson som NRK treffer på grensa i Windsor tror protestene han deltar i vil spre seg.

– Folk begynner å våkne. Jeg tror demonstrasjonene i California vil bli store også og spre seg helt til New York, sier han.

Myndighetene i USA frykter at aksjonsformen vil spre seg over grensen. Den har allerede spredt seg til andre land som New Zealand og Frankrike. Foto: Nathan Denette / AP

Myndighetene i USA forsøker å påvirke Canada til å få en slutt på blokadene før aksjonsformen sprer seg til USA.

President Biden har vært i kontakt med statsminister Justin Trudeau og både ministeren for innenlands sikkerhet og transportministeren i USA har snakket med sine motparter i Canada.

Føderalt politi på vei

Statsminister Justin Trudeau sier at alle muligheter ligger på bordet for å avslutte protestene. Men han understreket at å sette inn soldater kun vil være en fjern siste utvei og noe myndighetene vil unngå for enhver pris.

– Denne ulovlige aktiviteten må avsluttes, og den kommer til å avsluttes, sa Trudeau, som la til at det er opp til politiet å håndtere situasjonen videre.

Canada skal ha sendt enheter fra det føderale politiet Royal Mounted Police til to av grensestasjonene, meldte Associated Press fredag.

7200 politi i Paris

Aksjonsformen som lastebilsjåfører i Canada startet for to uker siden, sprer seg til andre land.

Lørdag ettermiddag er hundrevis av biler, bobiler og varebiler fra Lille, Strasbourg, Chateaubourg og andre steder i Frankrike på vei retning Paris lørdag.

Franskmennene er blitt inspirert av kanadiske lastebilsjåfører som har lammet grensetrafikken mellom Canada og USA.

7200 politi er utkommandert i Paris. En kolonne med aktivister skal være på vei mot den franske hovedstaden lørdag ettermiddag. Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Nesten 7.200 politifolk skal utplasseres for å håndheve forbudet mot kolonnen, opplyser politihovedkvarteret i Paris.

Pansrede kjøretøy er også utplasser i hovedstadsgatene for første gang siden «gule vester»-bevegelsen protesterte i slutten av 2018.

Politiet har stanset 500 kjøretøyer som har brutt forbudet mot å kjøre inn i hovedstaden, skriver The Guardian. Mange bilførere er bøtelagt.

Lørdag ettermiddag kommer det meldinger om at politiet har skutt tåregass mot demonstranter i sentrum av Paris.

Statsminister Jean Castex har gitt beskjed om at myndighetene ikke vil gi etter.

– Hvis de blokkerer trafikken eller hvis de forsøker å blokkere hovedstaden, må vi ha en svært fast holdning, sier han.

Demonstrantene krever at ordningen med koronapass oppheves, og mer hjelp fra myndighetene til å betale de høye strømregningene.

Motstandere av vaksineplikt har demonstrert i flere dager i New Zealand. De sier de er inspirert av aksjonistene i Canada. I flere dager har de blokkert sentrum i hovedstaden Wellington. Torsdag ble 120 arrestert etter konfrontasjon med politiet utenfor parlamentet.

Fredag erklærte Østerrike forbud mot lignende aksjoner. Lokale myndigheter i Brussel og Paris gjorde det samme.