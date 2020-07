Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I New York er han nå kjent som «Mirakel-Larry». På et tidspunkt anså legene ham for å være den sykeste av alle pasientene som var innlagt med koronasmitte på Mount Sinai-sykehuset i New York.

– Jeg var på et veldig mørkt sted, men noe dro meg opp og ut av det. Og hvis det er et mirakel, så er det et mirakel, sa Kelly til journalister da han endelig ble skrevet ut den 22. juli.

Den pensjonerte læreren ble innlagt 17. mars, på et tidspunkt da New York var et episenter for koronaviruset i USA. Mount Sinai-sykehuset var et av sykehusene som tok imot absolutt flest koronapasienter.

Ville koble ham fra

Elleve dager etter innleggelsen fikk kona hans Dawn en telefon fra sykehuset. De ville at hun skulle komme og ta farvel med ektemannen. Sykehuset ønsket også konas tillatelse til å koble Larry fra maskinene som holdt ham i live, skriver New York Times.

Det var med andre ord klart at 64-åringen ikke kom til å overleve viruset.

– Min kone reddet livet mitt. Hun lot dem ikke «trekke ut kontakten», sa Kelly.

51 av dagene han var innlagt på sykehuset, lå Kelly i respirator. Sykepleier Jessica Montanaro forteller at han ikke så veldig syk ut da han kom på til Mount Sinai. Et par dager senere var situasjonen en annen.

– Da jeg kom tilbake to dager senere var han intubert, paralysert og fikk intravenøs behandling, forteller Montanaro til nyhetsbyrået AP.

Havnet i koma: – Det skjedde så fort

Dette var helt i begynnelsen av pandemien, og Kelly var bare den andre pasienten med covid-19 som var innlagt på intensivavdelingen på Mount Sinai.

– Jeg var i koma. Det skjedde så fort. Jeg var en av dem som ble tidligst smittet, forteller han.

Vendepunktet for Larry kom 12. april – første påskedag, forteller familien. Da åpnet han øynene for første gang på nesten en måned.

– 579 mennesker døde første påskedag, men ikke jeg. Jeg er veldig velsignet, sier Larry Kelly.

Ikke 100 prosent

I slutten av mai ble han flyttet ut av intensivavdeling til pleiehjemet New Jewish Home, der han begynte rehabiliteringsarbeidet. To måneder senere var han endelig klar for å dra hjem.

– Jeg jobber fremdeles med å føle meg 100 prosent bra igjen. Jeg blir ofte kortpustet, sier Kelly.

Det første stedet 64-åringen ønsket å dra til var hans lokale bar - «Dive Bar» på Manhattan i New York. Kelly har vært stamkunde der i årevis, og eier Lee Seinfeld hadde midt i kompisens kamp mot viruset satt opp et skilt i vinduet.

«Kom igjen mirakel-Larry», sto det, og Seinfeld var fast bestemt på at skiltet ikke skulle ned igjen før Kelly var i stand til å komme tilbake og ta seg en øl.

– Det skiltet i vinduet ga meg mer håp enn noe annet, sier Kelly.