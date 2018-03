Lar alle medlemmene avgjøre regjeringsspørsmålet

Den omfattende uravstemningen, som alle partimedlemmene er inviterte til, har foregått per post siden 20. februar, og har kostet partiet rundt 1,5 millioner euro.

Spørsmålet som har blitt stilt, er om Sosialdemokratene (SPD) skal takke ja til nok en gang å gå i regjering med Merkels parti, Kristendemokratene (CDU)

Resultatet blir offentliggjort på en pressekonferanse i partiets hovedkvarter Willy Brandts Hus i Berlin, søndag morgen klokka 9.

Grasrotkontakt

Det er ikke første gang partiet har en slik medlemsavstemning. Også etter valget i 2013, ble partimedlemmene bedt om å si sin mening, før partiet takket ja til å gå i regjering med CDU/CSU.

Det var den daværende partilederen Sigmar Gabriel som innførte ordningen, fordi han mente ledelsen hadde fjernet seg fra grasrota i partiet.

I 2013 sa et overveldende flertall ja til å sitte i regjering. Denne gangen er det ventet at det blir svært jevnt, og kun et knapt flertall for ja.

Steile fronter

Siden koalisjonsforhandlingene med CDU var ferdige 7. februar har SPDs partiledelse forsøkt å overtale medlemmene om at avtalen de har kommet frem til er god, og at partiet må ta nasjonalt ansvar for å få en slutt på den politiske krisen, ved å gå i regjering.

Ungdomspartiet JUSOS derimot, har reist Tyskland rundt for å overbevise om det motsatte. De mener at det ikke er nok sosialdemokratisk politikk igjen, i den avtalen som ligger på bordet.

Deres budskap er at partiet må fornye seg, etter at de i september i fjor gjorde sitt dårligste valg i etterkrigstida.

Ifølge dem, kan ikke partiet klare dette, hvis de nok en gang skal takke ja til å sitte i skyggen av Merkel de neste fire årene.

Mindretallsregjering eller nyvalg

Dersom SPDs partimedlemmer sier nei til å gå i regjering, vil CDU/CSU enten måtte danne en mindretallsregjering, eller det vil bli skrevet ut nyvalg.

Det siste alternativet blir sett på som mest sannsynlig, ettersom mindretallsregjeringer blir sett på som lite styringsdyktige og det heller ikke er tradisjon for dette i Tyskland.

Et nyvalg ser imidlertid ikke ut til å være en god løsning for Sosialdemokratene. Ifølge meningsmålingene, vil de tape på dette.

Et nyvalg er heller ikke arrangert i en fei. Her snakkes det om at dersom det skjer, vil det sannsynligvis bli holdt samtidig som delstatsvalget i Bayern 14. oktober.

I så fall vil Tyskland da ha vært uten regjering i over ett år.

Ungdomspartiet JUSOS' stjerneskudd Kevin Kühnert til NRK: – Vi kan ikke ta ansvar for at Merkel syns det blir vanskelig med en mindretallsregjering

Intern krise

Nå har det allerede gått over fem måneder siden valget, og landet har aldri tidligere vært så lenge uten en regjering.

Med andre ord: takker Sosialdemokratene søndag nei til tvangsekteskapet med Kristendemokratene, vil den politiske krisen i Tyskland forlenges.

Blir det et ja til regjeringsdannelse fra Sosialdemokratene, fortsetter krisen kun innad i partiet istedenfor.

Ledelsen må da samle troppene, bygge opp tilliten og jobbe for at partiet er synlig, slik at det kan slå tilbake ved neste forbundsdagsvalg.