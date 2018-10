Landet der karrierekvinnene ikke vil ha sex, gifte seg eller føde barn

En av dem som har bestemt seg er 24-årige Jang Yun-hwa. Hun kommer aldri til å gifte seg eller stifte familie.

– Jeg vil ikke gjennom en smertelig fødsel og vil prioritere min yrkeskarriere, er Jangs forklaring på hvorfor hun aldri kommer til å få barn.

24-åringen arbeider som webutvikler i Seoul og sier hun har jobbet hardt for å skape seg en karriere.

Gifter hun seg og stifter familie mener Jang at all innsatsen har vært bortkastet.

I Sør-Korea er det vanlig, og delvis akseptert, at kvinner presses ut av arbeidslivet hvis de blir gravide. Det er en generell oppfatning at kvinnene ikke er i stand til å prioritere jobben sin når de blir mødre, ifølge nyhetsbyrået Korea Bizwire.

Det finnes eksempler der arbeidsgivere krever at kvinnelige ansatte i fruktbar alder kun skal bli gravide hvis det gis tillatelse til det.

– Jeg vil være uavhengig og leve ut mine drømmer, fortalte Jang i et intervju med BBC.

Flere vil leve alene

Kvinner mellom 30 og 49 som velger å leve alene uten barn og partner blir det stadig flere av i Sør-Korea.

I 1985 var det 96 897 kvinner som var registrert som enslige i denne aldersgruppen. I 2015 var antallet økt til nærmere 1,4 millioner.

Jang sier det er uaktuelt å finne seg en kjæreste eller en sexpartner. Sør-Korea er et konservativt samfunn der sex utenfor et fast forhold eller ekteskapet ikke er så akseptert som i mange andre land.

Hun mener også at sørkoreanske menn ser på kvinner som «slaver i ekteskapet», i beste fall gode hjelpere, for at de selv skal lykkes i arbeidslivet. Kvinner skal ta seg av barn og husarbeid.

– Jeg er ikke skapt for å ha en slik støttende rolle. Jeg er opptatt med mitt eget liv, sier 24-åringen.

En kvinnelig børsmegler i Seoul. Stadig flere sørkoreanske kvinner prioriterer yrkeskarrierer fremfor barn og ekteskap. Det er hovedårsaken til at fødselsratene i landet er blant verdens laveste. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

Kan få verdens laveste fødselsrate i 2018

På de internasjonale oversiktene over fruktbarhetstallene ligger Sør-Korea langt nede på listene. Av 224 stater havner sørkoreanerne på 219 plass.

Sørkoreanske myndigheter antar at i 2018 vil landet nå tidenes bunnivå.

Sørkoreanske babyer på et helsesenter i Seoul. Fødselstallene i landet er synkende. I 2018 kan Sør-Korea bli landet med verdens laveste fødselsrate. Foto: KIM JAE-HWAN / AFP

I år forventes det at 320 000 barn vil bli født. Det er en nedgang på nesten 40 000 fra året før og mer enn en halvering fra 1997.

Det gir en fødselsrate på 0,93 og Sør-Korea havner sannsynligvis nederst på fruktbarhetslisten, ifølge studier utført ved Seoul National University.

Det er den sørkoreanske avisen The Chosun Ilbo. som har omtalt funnene.

– Så lave fødselstall er bare vanlig i perioder med krig, sier Lee Chul-hee, en av professorene ved universitetet som står bak undersøkelsen.

Lee Chul-hee, professor ved Seoul University advarer mot konsekvensene av de lave fødselstallene og mener sørkoreanske kvinner må føde flere barn.

Utviklingen omtales som en katastrofe. Lee sier at det vil få alvorlige konsekvenser for Sør-Korea hvis ikke landets kvinner føder flere barn. Om få år vil det være for få som kan jobbe for å holde samfunnet i gang.

Landet vil være avhengig av å importere arbeidskraft for at ikke viktige samfunnsinstitusjoner skal kollapse.

Ekteskap og barn prioriteres bort.

Årsaken til fødselssvikten er at det er færre som gifter seg. I 1996 ble det inngått 435 000 ekteskap i Sør-Korea. I 2017 var det kun 264 500 par som gjorde dette, ifølge avisen The Epoch Times. Det er det laveste antallet siden registreringen startet i 1970, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

Et annet problem er at snittalderen for førstegangsfødende i Sør-Korea er 31.6 år. Det betyr at gifte kvinner svært sjelden får flere enn to barn.

En liten gutt bak mammas voksende mage. Han skal bli storebror. I Sør-Korea blir det stadig færre som opplever det Foto: CHOI WON-SUK / AFP

Det er også en økning av barnløse ekteskap. Flere enn et av tre ekteskap havner også i kategorien «sex-løse», ifølge en undersøkelse gjengitt i avisen Hankoyreh.

Det betyr at hundretusener av gifte par i Sør-Korea ikke har et aktivt sexliv med hverandre. Da blir det heller ingen barn.

Det er også forholdsvis uvanlig at barn i Sør-Korea blir født utenfor ekteskapet. Når sørkoreanerne dermed ikke gifter seg får de heller ikke barn.

I en undersøkelse som ble gjennomført i 2016 svarte over halvparten av single kvinner mellom 20 og 44 år at de mener det er greit å forbli ugift, ifølge Asia News Network.

Stadig færre sørkoreanske kviner vil gifte seg og få barn. Foto: ED JONES / AFP

Single husholdninger er nå blitt den vanligste levemåten i Sør-Korea, og flertallet innenfor denne gruppen er kvinner. De blir sannsynligvis aldri mødre.

For at en befolkning ikke skal reduseres må fødselsraten ligge på 2,1. Til sammenligning var det tilsvarende fruktbarhetstallet for Norge i 2017 på 1,62 barn per kvinne, ifølge SSB. Den gjennomsnittlige internasjonale fødselsraten er 2,4.

Ikke tid til romantikk

Da hun var yngre drømte 41-årige Jeong Eun-mi om å finne seg en mann, gifte seg og leve et liv som hustru og mor.

Det ble aldri slik. Jeong startet en blomsterbutikk og prioriterte karrieren. Hun har bestemt seg for å leve livet alene.

Jeong Eun-mi drømte om ekteskap og barn, men har nå bestemt seg for å være enslig. Hun ønsker å forbli i arbeidslivet. Foto: Arirang

– Da jeg var i begynnelsen av 30-årene fikk jeg en lidenskap for arbeidet mitt. Det var grunnen til at jeg fokuserte mer på jobben enn på romantiske forhold, forteller Jeong til den sørkoreanske TV-kanalen Arirang.

Myndighetene forsøker å snu trenden

Sørkoreanske myndigheter har satt i verk en rekke kampanjer for at flere kvinner skal bli gravide, helst i ung alder.

Det siste tiltaket kom på plass i mars år. Det handler om å redusere timene i en normal arbeidsuke fra 68 til 52 timer. Det skal gjøre det mulig å prioritere barn og familie.

Det ble også gitt pengegaver til ektepar som fikk tre barn eller flere.

Et annet forslag som ble forsøkt var at offentlige kontorer skulle stenge 19.30 en dag i måneden. Da fikk de ansatte gå hjem tidligere enn normalt.

Det ble omtalt som en «familiedag», men hensikten var at ektepar ikke skulle være så slitne når de gikk til sengs om kvelden. Myndighetene håpet det skulle bli sex og barn ut av det.

Foreløpig har ikke kampanjene gitt resultater.