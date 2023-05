Historielærar Hadzic Milojko står framfor rosehavet etter skuleskytinga i Serbias hovudstad. Folk strøymde til gatene for å legge ned blomster, tenne lys og vere ilag.

– Du gjer jobben din, fokuserer på det du gjer, så er det ein elev som ikkje er einig med deg, og kan skyte deg. Kven som helst kan komme og skyte oss. Det er skummelt, seier Milojko.

Åtte barn og ei sikkerheitsvakt blei drepne, og seks elevar og ein lærar ligg på sjukehus etter at ein 13-åring tok seg inn på skolen og skøyt.

Læraren var ein av dei første som blei skoten. Ein gong i magen og ein gong i halsen.

Onsdag morgon blei det meldt om skyting på ein skule i Serbias hovudstad. Desperate foreldre strøymde til skulen for å finne borna sine. Foto: AFP

Milojko har saman med 74 andre lærararkollegaar lagt ned krans for å minne dei døde. Han kjenner den skadde kvinna godt.

– No er ho på sjukehuset, og er stabil. Ho er i Guds hender no, seier han.

Vestlege media har skuld

Utdanningsministeren Branko Ruzic erklærte i går tre dagar med landesorg.

Ruzic sa på ein pressekonferanse at vestlege verdiar, internett og videospel er bakgrunn for handlinga.

Folk gjekk ut i gatene i går ettermiddag for å tenne lys og legge ned kransar. Foto: Andras D.Hajdu / NRK

Dette har møtt motstand. Ei fagforeining for lærarar kalla «nezavisnost» skal i dag streike, nettopp fordi dei er opprørte over at Ruzic har skulda på vestleg fjernsyn, i staden for å sjå på problema internt i landet.

Dei forlanger at utdanningsministeren går av, forteller fleire av lærarane NRK snakkar med på staden.

Formelen er oppdaga

Sidan 13-åringen er under kriminell lågalder, som er 14 år, kan han ikkje bli stilt for retten. Han blir i staden sendt til ein psykiatrisk institusjon.

Faren, som eigde våpenet, er sikta.

Det er den første skuleskytinga i Serbia. Det er erklært landesorg i landet. Foto: Andras D.Hajdu

Milojko meiner den kriminelle lågalderen også bør senkast:

– 14 år er for høgt. Då er du stor. Nokre av mine elevar er større enn meg, og dei har all mogleg kunnskap. Dark web og alt, seier han til NRK.

– Formelen er oppdaga. Er du 13 år, kan du gjere som du vil, seier han.