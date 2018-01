Lager ny «sinnemestringspark» for sinte bilister i millionbyen Dhaka

– Denne parken skal hjelpe 15 millioner innbyggere å håndtere det økende daglige stresset, sier Sayeed Khokon, borgermester i millionbyen.

Fem timer i bilen daglig

Dhakas bilkøer er så lange at pendlere kan bli sittende i bilene sine opptil fem timer hver dag. I tillegg opplever bilistene mye bråk og forurensning, kaos i regntiden og økende kriminalitet. Det er mye å klage over for Dhakas innbyggere.

Borgermesteren for den sørlige delen av gigantbyen håper nå den nye parken skal føre til en avslappende atmosfære for de stressede byboerne. Parken er beregnet å koste 7 millioner dollar og bli rundt en halv kvadratkilometer stor.

Byen vokser raskt

Dhaka er en av verdens raskest voksende metropoler. Og byen mister stadig grønne lunger til ny bebyggelse i mange områder. Byen har nå hele 15 millioner innbyggere.

Byen var for lenge siden en garnisonsby og var da berømt for veier med alleer av trær. Nå er derimot Dhaka en av verdens mest forurensede byer med nivåer som nærmer seg New Dehlis.

«Sinnemestringsparken» har vist at det er delte meninger på sosiale medier mellom tilhengere og de som mener det er bortkastede penger.

Gammel tradisjon

– Konseptet kommer fra en gammel tradisjon i Bangladesh der landsbyboere ofte hadde en «sinnemestringshytte» på den nærmeste elvebredden slik at sinte folk kunne roe seg ned, sier borgermesteren.

– Slike hytter er det lenge siden vi har hatt her i Dhaka. Bylivet kan være veldig fylt av stress. Innbyggerne kan lett bli ofre for frykt. Hvis du krangler med kona, kan du etterpå dra til parken og slappe av, sier Khokon til AFP.

Overtas av kriminelle

Kritikerne sier at den nye parken kan bli rammet av den samme skjebnen som andre grønne lunger i Dhaka tidligere. Parkene har etter en stund blitt overtatt av småkriminelle, sexarbeidere og stoffmisbrukere.

Goswa Nibaroni parken som rett oversatt betyr en park der du kan mestre sinnet ditt, er planlagt å ta 12 –14 måneder å fullføre. Den vil inneholde en kunstig innsjø, butikker som selger forfriskninger, avslappende musikk og gigantiske fjernsynsskjermer.