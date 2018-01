Lærer blir lagt i håndjern etter å ha protestert mot leders lønnsøkning

– Når en person i ledelsen får lønnsøkning, så føles det som å få et slag i ansiktet for alle lærerne, kafemedarbeiderne og resten av støttepersonalet vi har, sa ungdomsskolelærer Deyshia Hargrave under et møte i skolestyret i Abbeville i den amerikanske delstaten Louisiana.

Skolestyret hadde nettopp vedtatt å gi kommunens skolesjef en lønnsøkning på om lag 240 000 kroner i året, mens lærernes betaling har stått stille i ti år.

Dramatisk video

SEES AV MANGE: Videoen som viser arrestasjonen av ungdomsskolelærer Deyshia Hargrave får stor oppmerksomhet på sosiale medier i USA. Foto: Gerald Herbert / AP

Først kommer en politimann bort til henne mens hun står blant tilhørerne under møtet i skolestyret sist mandag.

Etter litt argumentasjon setter hun seg ned på plassen sin.

Men da hun skal gå ut fra lokalet, stanser politimannen Hargrave, legger henne i bakken og setter håndjern på henne.

– Hva er det du gjør? Driver du gjøn med meg?, roper læreren.

– Ikke gjør motstand!, sier politimannen.

– Det gjør jeg ikke, du dyttet meg ned på gulvet. Hold opp, jeg er mye mindre enn deg, sier Hargrave.

Les også: Publiserte video med politivold – får kritikk av politiet

Stor oppmerksomhet

PROTESTER: I går var det en demonstrasjon i Abbeville i Louisiana til støtte for ungdomsskolelæreren som ble arrestert. Foto: Gerald Herbert / AP

Denne saken blir nå heftig debattert på sosiale medier.

I går var det en demonstrasjon til støtte for ungdomsskolelæreren i Abbeville i Louisiana.

Der talte Hargrave.

– Det er noe positivt med dette. Saken har fått masse oppmerksomhet. Hvis alle sier sin mening, kan de ikke arrestere alle. Kanskje flere bør delta på slike møter som i skolestyret, sa læreren som underviser i språk og kunst.

Ett av medlemmene i skolestyret sier dette om arrestasjonen:

– Det som skjedde, måten kvinner blir behandlet på her i Vermillion Parish skolekrets. Jeg har aldri sett en mann bli fjernet fra dette rommet noensinne, sa Laurie Leblanc.

Les mer: Protester mot politivold over hele USA

Etterspill

Deyshia Hargrave ville først ikke si om hun ville gå til sak mot myndighetene på grunn av den brutale arrestasjonen.

Men mener at hun at et søksmål er ganske aktuelt.

Den juridiske siden av saken blir også vurdert av lærernes fagforening.

Skolesjefen som fikk den kraftige lønnsøkningen sier dette om saken:

– Dette er ikke bra på noen måte. Vi er et godt lokalsamfunn, vi ble alle overrasket over det som skjedde. Jeg tar dette hardt, for vi bryr oss om våre lærere og støttepersonell, sier skolesjef Jerome Puyau.

Lærer Hargrave vil ikke kreve at politimannen som la henne i håndjern skal miste jobben.

– Han trenger opplæring, mener ungdomsskolelæreren.