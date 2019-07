Labour stuper på ny måling

Kun 18 prosent av de spurte oppgir at de vil stemme Labour ved neste valg. Det kommer fram i en ny meningsmåling gjennomført av The Times og YouGov.

Forrige, og eneste, gang partiet gjorde det like dårlig på en meningsmåling var i 2009. Da var Gordon Brown statsminister og Storbritannia slet med finanskrisen.

Denne våren har Labour slitt med anklager om antisemittisme i egne rekker, problemer med å klargjøre sitt standpunkt til EU, og spørsmål knyttet til partilederens fysiske og psykiske helse.

På toppen av dette kommer den nyeste meningsmålingen i The Times.

– Det ville vært ødeleggende for Labour om dette ble resultatet i et valg, sier Labour-politiker Jon Ashworth til The Times.

EU-spørsmål

Målingen viser at partiet mister velgere på begge sider av Brexit.

I januar hadde Labour en oppslutning på 48 prosent blant Remain-velgere, mot 25 nå.

Kun 8 prosent fra Leave-siden ville stemt på det største opposisjonspartiet i Storbritannia i dag, ned fra 21 prosent ved starten av 2019.

Ansvarlig redaktør for nettstedet Britiskpolitikk.no, Trine Andersen, forteller at meningsmålingen er en forlengelse av det som skjedde under valget til Europaparlamentet i mai.

Da forlot velgerne Labour og Det konservative partiet, til fordel for Liberaldemokratene og Brexit-partiet.

– Mange av Labours velgere er såkalte «Remainers», og når Labour er så splittet i EU-saken, forsvinner en del av velgerne til Liberaldemokratene, som har tatt et klart standpunkt for EU, sier hun

SPLITTET: Demonstranter for og mot Brexit står daglig utenfor det britiske parlamentet og protesterer. Foto: Matt Dunham / AP

Nytt politisk landskap

Ifølge meningsmålingen er Labour det fjerde største partiet i Storbritannia, bak Det konservative partiet, Brexit-partiet og Liberaldemokratene.

Andersen påpeker at det ikke bare er Labour som mister velgere.

Ved valget i 2017 fikk Det konservative partiet 42 prosent av stemmene, men på meningsmålingen til The Times er de nede på 24 prosent. Hun tror de fleste av velgerne forsvinner til Brexit-partiet.

ANDREPLASS: Med 23 prosent oppslutning på den nyeste meningsmålingen er Nigel Farage og Brexit-partiet det nest mest populære partiet i Storbritannia. Foto: Vincent Kessler / Reuters

Hun forteller også at målingen viser dannelsen av et nytt politisk landskap i Storbritannia.

– Nå har vi fire partier som er omtrent jevnstore i et system som er rigget for to partier. Det gjør det vanskelig å spå utfallet av et nytt valg, sier hun.

Kan det bli nyvalg?

Corbyn og Labour har lenge kjempet for at det skal skrives ut nyvalg. For at et nyvalg skal skje, er Labour avhengig av å få noen konservative parlamentsmedlemmer med på laget.

Andersen utelukker ikke at det kan skje i løpet av høsten.

– Det er en viss mulighet for at det kan skje, men spørsmålet blir da om de konservative er villige til å stemme mot egen regjering og risikere å få en regjering ledet av Corbyn, sier hun.

Labour kan ha mer trøbbel i vente. Neste uke kommer en episode av BBCs dokumentarserie Panorama med tittelen «Er Labour antisemittisk?". Ifølge The Independent har BBC fått tilgang til konfidensielle dokumenter som avslører «unndragelser og motsigelser.»

