Labour rystet av antisemittisme-beskyldninger

I BBC-dokumentaren kommer tidligere ansatte i partiet med påstander om at de opplevde antisemittiske uttalelser og holdninger blant flere av de sentrale partimedlemmene.

Dette kommer mindre enn et år etter at partileder Jeremy Corbyn innrømmet at partiet hadde et problem og lovet å rydde opp.

Lovte å rydde opp

Beskyldningene om antisemittisme har de siste årene forfulgt veteranen som leder den britiske venstresida.

– Jeg erkjenner at det er et reelt problem som Labour jobber for å løse, skrev Corbyn i en kronikk i avisa The Guardian i august i fjor.

Nå får han igjen kritikk for ikke å ha gjort nok.

Sjokkert

I BBC-dokumentaren retter flere av Corbyns motstandere tungt skyts mot partilederen og mener at problemene har økt under hans ledelse.

Labour tar avstand fra dokumentaren og mener den «med overlegg er ondsinnet laget» og at de tidligere ansatte, som er med i dokumentaren, har personlige motiver for kritikken.

Men alle er ikke enig.

Labours Parlamentsmedlem og Europa-skyggeminister Pat Mc Fadden var sjokkert.

Mens Jess Phillips er bekymret for at partiet ikke tar dette på alvor.

Blir gransket

Tidligere i år satt Storbritannias menneskerettighetskommisjon i gang en gransking av påstandene om ulovlig antisemittisme i partiet.

Den granskingen ser nærmere på om partiet ulovlig har diskriminert eller trakassert folk fordi de er jøder.

Mange har kritisert Corbyns uttalte støtte til palestinerne.

I begynnelsen av mai vedtok blant annet det jødiske forbundet i Labour et mistillitsforslag mot Corbyn for hans håndtering av flere partisaker om antisemittisme. Ifølge britiske medier har 249 varsler om antisemittisme i partiet ikke blitt behandlet.

Kultur

Tom Watson forteller om en ukultur i partiet. Foto: HENRY NICHOLLS

Nestleder i Labour, Tom Watson, innrømmer at partiet har hatt et antisemittisme-problem.

– Dette er en sykdom i partiet som vi må ta tak i, sier han i dokumentaren.

– Det var helt akseptabelt å bruke nedsettende ord om jøder og rasistiske uttrykk, både i møter, til hverandre og på sosiale medier. Vi har mislyktes med å rydde opp i dette og ta det på alvor, sier han i dokumentaren.