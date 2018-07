Lå nær et døgn på sjøen før han ble reddet

Et annet passerende cruiseskip ble redningen for den 33 år gamle mannen ansatt på cruiseskipet Norwegian Getaway.

Tidligere norskeid selskap

Klokken 13.20 lokal tid søndag, nesten et døgn etter at han falt over bord fra cruiseskipet, ble 33-åringen reddet opp fra vannet omkring 45 kilometer nordvest for Pinar del Rio på Cuba, ifølge den amerikanske kystvakten.

Ifølge en talsperson for Carnival Cruise Line, som eier cruiseskipet som reddet mannen opp fra vannet, hadde han ikke noe å holde seg fast i da han ble funnet.

Søket ble innstilt

33-åringen ble meldt savnet kort tid etter å ha falt over bord lørdag, men søket ble innstilt etter et par timer. Norwegian Cruise Line, det tidligere norskeide selskapet som eier cruiseskipet Norwegian Getaway, skriver i en pressemelding at de er ekstremt takknemlige overfor dem som reddet deres ansatte.

LES OGSÅ: Her skal flere tusen turister bo under Rio-OL