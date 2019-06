Kylie Jenner får massiv kritikk etter «Handmaid's Tale»- fest

Kylie Jenner, som er en del av kjendisfamilien Kardashian, arrangerte denne helgen en fest for sin venninne Anastasia Karanikolaou.

På festen kledde de seg ut som karakterer fra TV-serien «The Handmaid's Tale», som hadde premiere i helgen.

Sosiale medier-stjerna, som har over 137 millioner følgere på Instagram, la ut videoer og bilder av seg selv og venner med røde kapper og hvite kyser, skriver BBC.

Røde kapper

Flere av videoene Jenner selv la ut på sin konto skal nå være slettet. I videoene bruker hun uttrykk inspirert av TV-serien, som «Praised be Vodka» og «Under his eye Tequila».

Kostymene er identiske de kvinnene i den prisbelønte TV-serien «The Handmaid’s Tale» har på seg.

Abortprotest

På Twitter har ikke kritikken latt vente på seg. Mange misfornøyde tilhengere stiller spørsmål om Jenner egentlig vet hva serien handler om.

«Kylie Jenner arrangerte en fest med Handmaid’s Tale-tema. I 2019. Vet hun i det hele tatt hva det handler om?», skriver en på Twitter.

Andre skriver at de rike alltid vil finne en måte å få tilgang og penger nok til abort, og at de derfor har det fint om abortloven endres.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kostymet har blitt et globalt protestsymbol i kampen for kvinners abortrettigheter verden over. Også i Norge har kvinner brukt kostymet i protest.

Komikeren Sigrid Bonde Tusvik ble drapstrua etter at hun i januar protesterte mot endringer i abortloven utenfor slottet.

PROTEST: Sigrid Bonde Tusvik dukket opp sammen med 29 andre kvinner for å protestere mot endringer i abortloven i januar, samtidig som den nye regjeringen ble presentert. De var kledd i røde kapper slik som kvinnene i TV-serien «Handmaid's Tale». Du trenger javascript for å se video. PROTEST: Sigrid Bonde Tusvik dukket opp sammen med 29 andre kvinner for å protestere mot endringer i abortloven i januar, samtidig som den nye regjeringen ble presentert. De var kledd i røde kapper slik som kvinnene i TV-serien «Handmaid's Tale».

Seksuelt slaveri

«The Handmaid’s Tale» er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985 og tar utgangspunkt i at samfunnet lider av lave fødselsrater.

I serien blir friske kvinner derfor sendt i en slags fødetjeneste der målet er at de skal føde barn for et utvalgt ektepar. De lever i seksuelt slaveri så lederne av staten «Gilead» kan reprodusere seg.

Kvinners livmor blir i serien behandlet som statens eiendom. Dette er en av grunnene til at kvinner og menn i USA, Irland, Argentina og flere land har demonstrert kledd ut som «handmaids».