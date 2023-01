Kyiv Post: Nye rakettangrep mot Ukraina – eksplosjoner i flere byer

I de ukrainske byene Vinnytsia, Mykolajiv og Dnipro meldes det også om eksplosjoner, skriver Kyiv Post. Ordføreren Vitalij Klitsjko bekrefter på Telegram at det har vært eksplosjoner i Kyiv.

Ifølge avisen har Russland lansert et stort missilangrep mot Ukraina.

Foreløpige rapporter tyder på at eksplosjonene er Ukrainsk luftforsvar, og ikke raketter som treffer målene sine. Dette er ikke bekreftet.

– De første russiske missilene er skutt ned, sier stabssjef Andriy Yermak.

Folk i bomberommene i Kyiv 26. januar. Foto: Rådgiver og tidligere viseminister i det ukrainske innenriksdepartementet, Anton Herasjtsjenko

Alle blir oppfordret til å oppholde seg i tilfluktsrommene.

Talsperson i det ukrainske luftforsvaret, Jurij Ignat, sier at seks bombefly av typen Tupolev Tu-95 har tatt av fra Russland.

– Vi er forberedt på mer enn 30 raketter, som vi allerede har begynt å se i ulike områder, sier Ignat.

Advarer

Flyalarmen høres i mesteparten av Ukraina. Det skjer etter at Russland angrep Ukraina med droner gjennom natten, ifølge det ukrainske forsvaret.

Droneangrepene skal hovedsakelig ha vært fokusert rundt sentrale regioner og hovedstaden Kyiv, melder NTB.

Forsvaret opplyser at ukrainsk luftvernsystem skjøt ned alle de 24 dronene. I en uttalelse torsdag morgen skriver de at det er stor fare for flere luft- og droneangrep over hele landet.

Myndighetene i Kyiv sier at 15 av dronene var rettet mot hovedstaden, men at de ikke har forårsaket noen skader.