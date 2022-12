– Akkurat nå føles det som å bli begravd levende med alle drømmene mine. Jeg føler meg kvalt. Jeg roper om hjelp, men ingen hører ropene mine, sier «Palwasha» (24).

Medisinstudenten forteller NRK at mange av vennene hennes har mistet livsgnisten etter Talibans forbud mot at kvinner tar utdanning.

– Jeg føler meg forlatt. Måtte Gud kaste sin vrede over Taliban, sier 24-åringen, mens hun forsøker å holde gråten tilbake.

NEKTES ADGANG: Kvinnelige studenter utenfor Kabul universitet i går. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

– Som om sjelen har forlatt kroppen

I over ett år har Taliban, som tok makten i Afghanistan i august i fjor, lovet at de skal gi jenter rett til utdanning. Nå har de gjort det motsatte.

Det har skapt voldsomme reaksjoner – både i og utenfor Afghanistan.

NRK har vært i kontakt med flere kvinnelige studenter i hovedstaden Kabul. De sier at de er knust over avgjørelsen. Samtliges navn er anonymisert av hensyn til deres sikkerhet.

– Vi skjønner ingenting. Vi hadde så store drømmer. Nå ligger alt i grus, og vi vet ikke engang hvorfor vi ikke får gå på skole, sier «Zuhra», som studerte IT ved et privatuniversitet i Kabul.

NRK snakker med de unge studentene på telefon. I bakgrunnen hører vi flere jenter gråte.

KNUST: «Fariba» er en av de kvinnelige studentene NRK har intervjuet på telefon fra Kabul.

– Vi trosset bomber, terror og dødsfrykt hver eneste dag for å gå på skole. Mot alle odds kom jeg inn på medisinstudiet. Jeg hadde bare 2 år igjen av utdanningen, men nå tar de fra meg de retten også, sier «Fariba» gråtende.

– Utdanningen min var det eneste som ga mening i livet. Jeg føler meg forlatt. Jeg føler meg ensom. Det føles som om sjelen min har forlatt kroppen.

Splittelse i Taliban

Det er full splid internt i Taliban over spørsmålet om kvinners rett til utdanning.

De mer pragmatiske og reformvennlige lederne som holder til i Kabul, ønsker å bryte med sin ekstreme fortid. Én av Taliban-lederne, som har forsvart kvinners rett til utdanning, er Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Han ledet forhandlingene mellom USA og Taliban i Qatar.

STØTTER KVINNER: Taliban-toppen Sher Mohammad Abbas Stanekzai har utfordret sin egen ledelse og krevd at kvinner skal få jobbe og ta utdanning. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

– Utdanning er obligatorisk for menn og kvinner, uten noen form for diskriminering. Ingen av de religiøse lederne som er samlet her i dag kan nekte for det. Det finnes ingen religiøs begrunnelse for hvorfor kvinner ikke kan ta utdanning, sa Taliban-toppen i en tale han holdt for sentrale taliban-ledere i september.

Flere av disse lederne har høylytt tatt til orde for at jenter må få gå på skole, og kvinner må få jobbe hvis Afghanistan skal komme seg ut av uføre.

MEKTIG: Det er Talibans åndelige leder, Haibatullah Akhundzada og kretsen rundt ham, som står bak utdanningsnekten. Foto: Afghan Islamic Press / AP

Men den konservative kretsen rundt bevegelsens myteomspunne åndelige leder, Haibatullah Akhundzada i Kandahar, ønsker at kvinner skal holde seg hjemme.

Det er denne harde kjernen som står bak utdanningsnekten for kvinner.

Mannen som har bestemt at kvinner ikke skal få ta utdanning, tilhører denne kretsen.

«Kvinnen er mannens eiendom»

På Twitter skrev minister for høyere utdanning, Neda Mohammad Nadim, følgende i går:

– Folk er sinte på Taliban-ledelsen, og spesielt på meg, for forbudet mot utdanning for jenter. (...) ifølge Islam har kvinner ingen rett til å bruke utdanning som påskudd for uanstendighet. Kvinnen er mannens eiendom. De er forpliktet til å tjene mannen, ikke til å ta utdanning, skriver ministeren.

ORDRE: Dette dokumentet fra Taliban, gjengitt på Twitter av Human Rights Watch, viser ordren om at kvinner ikke lenger skal få undervisning ved afghanske universiteter. Foto: Taliban/HRW

– Dette er ikke første gang Taliban nekter oss utdanning. Sist de satt ved makten, på 1990-tallet, stengte de skolene våre. De holdt oss for narr ved stadig å si at vi snart åpner skolene. Det skjedde aldri. Nå gjør de det samme. Vi har null tillit til ordene deres, sier «Freshta», som går sykepleien.

Taliban-lydmeldinger

NRK har fått tilgang til lydmeldinger hvor Taliban-kommandanter i Kabul gir ordre til sine fotsoldater om å holde vakt ved alle utdanningsinstitusjoner i landet de nærmeste dagene.

– Vi har sendt forsterkninger til alle bydelene med universiteter og høyskoler for kvinner. Ikke slipp noen inn på skolene. Det er ordren til vår øverste leder. Den ordren skal følges av alle, sier den ikke navngitte Taliban-lederen til sine soldater.

Store sikkerhetsstyrker er utplassert ved steder som Kabul universitet. Selv spesialstyrkene til Taliban er ute i gatene. Journalister slipper ikke i nærheten av skoler og universiteter. Det gjør heller ikke studenter.

MASSEMOBILISERING: Tusenvis av Taliban-soldater er beordret ut i gatene i Kabul for å hindre demonstrasjoner. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

– Vi har tusenvis av soldater klare fra ulike enheter, også fra spesialstyrkene. Jeg ber alle være ekstra årvåkne de neste 3–4 dagene, sier Taliban-kommandanten i lydmeldingen.

NRK har sett videoer av gråtende unge kvinner som har samlet seg like ved universitetene sine. De tør ikke rope slagord i frykt for å bli jagd vekk av Taliban-soldatene, som har dannet en jernring rundt skolene deres.

Taliban truer alle som demonstrer med arrestasjon, ifølge lydmeldinger NRK har fått tilgang til.

– Noen vil helt sikkert prøve å utnytte situasjonen og demonstrere i gatene. Ikke la det skje. Vi aksepterer ikke slikt mytteri mot lederens avgjørelse. Hvis noen utfordrer ro og orden og demonstrerer, skal de arresteres, beordrer Taliban-lederen.

Får støtte av mannlige studenter

I Nangarhar-provinsen øst i Afghanistan har både kvinnelige og mannlige studenter protestert mot at kvinner blir nektet adgang til høyskoler og universiteter.

Denne videoen som er delt av flere afghanske journalister på Twitter, viser en demonstrasjonen i Nangarhar. NRK har vært i kontakt med afghanere i området som bekrefter at demonstrasjonen fant sted.

På Twitter har også en video som skal vise mannlige medisinstudenter som forlater et eksamenslokale i solidaritet med kvinnelige studenter, gått viralt.

Kvinnene står på rekke og rad på universitetet, og applauderer de mannlige studentene for deres støtte:

At kvinner nektes utdanning er ikke bare en tragedie for studentene, men også for Afghanistan. Landet har en av de høyeste barnedødeligheten i verden. I 2020 døde 58 barn per 1000 fødsler. Til sammenligning dør det under to barn per 1000 fødsler i Norge.

Nå frykter mange at både gravide og deres nyfødte barn vil dø i langt større omfang hvis utdanningsnekten blir opprettholdt. Afghanistan har nemlig akutt mangel på jordmødre og kvinnelige helsepersonell.

– Jeg valgte jordmor-utdanning fordi jeg tenkte det var det sikreste utdanningsvalget i Talibans Afghanistan. De nekter å la menn behandle kvinnelige pasienter. Men nå får heller ikke jeg fullføre min utdanning, sier «Sima» til NRK.

– Hvordan skal det gå med alle de kvinnene som får komplikasjoner under fødsel, hvis vi sykehusene mangler jordmødre, spør 22-åringen.

– Flytter til undergrunnsskoler

Studentene NRK snakker med på telefon sier at de ikke vil la seg stoppe av Taliban-ordren som hindrer dem i å ta utdanning. De sier de vil fortsette studiene sine koste hva det koste vil.

«Mona», som studerer økonomi, har en plan.

– Vi gir ikke opp. Taliban skal ikke få hindre oss i å tilegne oss kunnskap. Vi kommer til å flytte utdanningen vår til undergrunnsskoler. Vi godtar ikke å bli nektet skolegang, sier hun.