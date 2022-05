Kvinner må bruke slør på TV i Afghanistan

– Det kan skape et problem for oss når vi presenterer programmene våre, sier Sonia Niazi til nyhetsbyrået AP.

Hun er TV-vert for kanalen Tolo News i Afghanistan. Nå er hun tvunget til å dekke til ansiktet når hun er på skjermen.

Det er Taliban-regimet som har bestemt at kvinnene ikke kan vise ansikt.

Den nye loven ble kjent denne uka og gjelder fra og med søndag. Den føyer seg inn i rekke endringer Taliban har innført den siste tiden.

Journalist Thamina Usmani må dekke til ansiktet før hun skal på TV søndag. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Nye lover

Taliban gjenerobret kontrollen i Afghanistan i august i fjor. Den gang så det ut til at regimet hadde moderert sitt konservative kvinnesyn, melder AP.

De siste ukene har Taliban derimot gjort en rekke samfunnsgrep. Kvinner må nå bruke slør i offentligheten, eller risikere straff, ifølge BBC.

Taliban har også bestemt at jenter ikke får lov til å gå på skole etter 6. klasse. Det strider med løfter regimet har gitt tidligere, om at alle jenter skal ha tilgang på utdanning.

I tillegg har kjørelærere blitt bedt om å slutte og utstede førerkort til kvinner.

Sonia Niazi må vende seg til en ny arbeidshverdag med tildekket ansikt. En rekke strenge tiltak rettet mot kvinner har blitt innført i Afghanistan de siste ukene. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Protesterer

Søndag preget tildekkede ansikter afghanske TV-skjermer. Flere av de rammede kvinnene tar til motmæle.

– Hvordan kan jeg lese nyhetene når munnen min er tildekket? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Jeg må jobbe, jeg forsørger familien, sa en anonym journalist fra Kabul til BBC denne uka.

Sonia Niazi mener Taliban har innført loven for å få kvinner til å slutte å jobbe på TV. Hun slår fast at det skal mer til enn det.

Sonia Niazi mener Taliban har innført loven for å få kvinner til å slutte å jobbe på TV. Foto: Ebrahim Noroozi / AP Sonia Niazi mener Taliban har innført loven for å få kvinner til å slutte å jobbe på TV. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

– Til tross for dette skal vi heve stemmene vår. Vi skal komme på jobb helt til de fjerner oss fra offentligheten og tvinger oss til å sitte hjemme.

Lima Spesaly, nyhetsanker for kanalen 1TV, forteller at det har vært tøft å jobbe under Taliban-regimet. Hun slo fast at hun likevel er klar for kamp.

– Vi skal fortsette vår kamp til vårt siste åndedrag, sier hun til AFP.

Nyhetsanker Khatereh Ahmadi bøyer hodet mens hun leser nyheter på TV-kanalen Tolo News. Krav om ansiktsmaske er en av rekke tiltak Taliban har innført i Afghanistan de siste ukene. Foto: Ebrahim Noroozi / AP Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Solidariske mannlige kollegaer

Hos Tolo News viser mannlige programledere solidaritet med sine kvinnelige kolleger når de er på TV.

TV-ankrene Nesar Nabil og Hamed Bahram har på seg et svart munnbind når han leser nyhetene, for å protestere mot Talibans nye regler.

TV-anker Nesar Nabil på Tolo News i Afghanistan. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

TV-anker Hamed Bahram på Tolo News i Afghanistan Foto: Ebrahim Noroozi / AP

NRKs korrespondent Yama Wolasmal forteller om sterke reaksjoner fra afghanere i sosiale medier.

– Det flommer over av videoer, blant annet av afghanske menn, som går rett i strupen på Taliban: «Dere erklærer krig mot mødrene, søstrene og konene våre. Hvordan i alle verden skal det løse problemene våre», spør veldig mange afghanere.

Taliban begrunner alle innskrenkningene for kvinner med deres tolkning av islamsk lovgivning. Men de er det eneste muslimske landet i hele verden som tolker islam så ekstremt, forklarer Wolasmal.