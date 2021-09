Kvinner demonstrerer i Kabul: – Død over forræderne!

Det har vært dramatisk i den afghanske hovedstaden i dag. Flere hundre demonstranter har tatt til gatene i protest mot Taliban og en av deres viktigste støttespillere, Pakistan. NRK har fått tilsendt en rekke mobilvideoer, og sosiale medier flommer over av bilder og videoklipp fra demonstrasjonene.

– Død over Pakistan, roper demonstrantene og hever knyttede never i været. I Shahre-naw nabolaget i hjertet av den afghanske hovedstaden går demonstrantene gjennom gatene med plakater og bannere hvor det står 'Frihet', og 'Pakistan ut av Afghanistan'.

Tungt bevæpnede Taliban-krigere prøver å hindre demonstrantene i å nærmere seg den pakistanske ambassaden i Kabul. Foto: AA/ABACA / Abaca

En mann bruker en ropert til å få frem budskapet til demonstrantene:

– Vi krever en selvstendig regjering, ikke en regjering som jobber for Pakistan.

Sinne over Pakistan

Mange afghanere mener at pakistanske myndigheter, og spesielt landets mektige etterretningstjeneste ISI står bak Taliban. Store deler av Taliban-ledelsen har holdt til i Pakistan de siste 20 årene. De fleste Afghanistan-eksperter er enige om at Taliban ikke ville klart å bli så sterke uten militær, økonomisk og politisk støtte fra Pakistan. Derfor reagerte mange afghanere med sinne på besøket til ISI-sjefen i helgen - et besøk som ble avslørt da den erfarne britiske journalisten Lindsey Hilsum tilfeldigvis støtte på ham i lobbyen på Hotel Serena i Kabul.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Hva gjør denne drittsekken i landet vårt? Han har trent selvmordsbombere og sendt dem inn i våre byer. Nå er han her for å sikre sine interesser på bekostning av oss?, spør en mann som blir filmet under demonstrasjonen.

I protest mot Talibans overraskende overtakelse av Afghanistan, vifter folk i demonstrasjonstoget med det trefargede afghanske flagget som Taliban har fjernet fra offentlige kontorer og erstattet med sitt hvite og svarte flagg.

Demonstrantene vifter med det gamle Afghanske flagget i protest mot Taliban. Foto: TOM BRENNER / Reuters

Et hundretalls kvinner deltar også i protestene. De roper slagord mot Taliban-soldater som går rett ved siden av dem med sine Kalasjnikov-rifler slengt over skuldrene.

– Vi krever rettighetene våre. Frihet! Frihet!, roper kvinnene taktfast.

På en av videoene kommer det til knuffing mellom Taliban-soldater og kvinnene. Her kan man se flere av kvinnene gå i ansiktet på Taliban og rope: 'Ikke prøv å røre oss! Hold dere unna!'

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mens Taliban prøver å vifte dem vekk roper kvinnene:

– Død over forræderne! Død over Pakistans slaver!

Taliban-soldatene blir stående forfjamset over hele situasjonen.

Skjøt for å skremme

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På Twitter har en annen kvinnelig aktivist lagt ut en video hvor hun hevder at Taliban har presset flere titalls kvinner ned i en parkeringsgarasje for å hindre dem i å demonstrere. Hun ser skremt ut i det hun filmer seg selv i garasjen da en Taliban-soldat kan høres i bakgrunnen: Legg ned telefonen!

Taliban-soldater har også slått flere kvinner med kjepper etter at de ikke adlydet ordre om å fjerne seg

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Scenene i mobilvideoene minnet mange afghanere om tiden da Taliban sist satt med makten på 1990-tallet. Da var det vanlig at kvinner og menn som brøt de strenge reglene til Taliban ble slått på åpen gate.

Talibansoldater har slitt med å kontrollere folkemassene i Kabul. På ett tidspunkt tyr flere Taliban-krigere til å skyte i luften for å spre og skremme demonstrantene vekk. En intens runde med skuddsalver utløser full panikk blant demonstrantene som skriker og løper i dekning.

Journalister som har dekket de historiske demonstrasjonene, som er de største siden Taliban tok makten for over tre uker siden, har også blitt holdt igjen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Waheed Ahmadi, journalist i Afghanistans mest kjente TV-kanal Tolo, ble anholdt og fratatt kamerautstyr. Først etter tre timer ble han løslatt og fikk utstyret sitt tilbake, ifølge kollegaen Ziar Khan Yaad som la ut en melding på Twitter.