Kvinnen bak bildet av det svarte hullet

En internasjonal gruppe forskere presenterte denne uken det aller første bilde av et svart hull. Det blir sett på som en av de største teknisk-vitenskapelige bragdene noensinne.

Bildet, som ble vist for første gang denne uken, viser et svart hull i sentrum av galaksen Messier 87, 55 millioner lysår unna jorden.

Forskere viste frem det første bilde av et svart hull denne uken. Hullet som er avbildet ligger i sentrum av galaksen M87. Foto: EHT

Kvinnen bak algoritmen

Katie Bouman har helt siden hun begynte å studere datavitenskap og kunstig intelligens jobbet med å forske på hvordan man kan klare å ta bilde av et svart hull, skriver CNN.

For tre år siden startet hun som postdoktor i et prosjekt for Event Horizon Telescope. De skulle forsøke å ta det første bildet av et svart hull.

Det var der hun var med på å utvikle algoritmen som bidro til at vi fikk se bildet.

Bouman ledet et team som samlet inn millioner gigabyte med data fra radioteleskoper som hadde studert galaksen Messier 87. Det ble brukt åtte teleskoper, fra Antarktis til Chile.

Ved å bruke en teknikk som heter interferometri dannet dette et «kunstig» teleskop like stort som jorden.

Da var det mulig å få til oppløsningen som var nødvendig for å ta bilde av hullet. Mer enn 200 forskere var involvert. Katie Bouman var én av dem.

– Første gangen vi så bildet var vi alle i vantro. Det var spektakulært, fortalte hun til BBC Radio 5.

På Twitter-kontoen til MIT Csail har de delt bilde av Bouman første gang hun selv fikk se bilde av det svarte hullet.

Samarbeid

Algoritmen var en bit av et større puslespill for å få dette til, skriver MIT på sin Twitter-konto. Seniorforskere var tungt inne i prosjektet, men bildedelen ble hovedsakelig ledet av juniorforskere og studenter.

– Ingen av oss kunne gjort dette alene. Vi fikk det til fordi vi var mange forskjellige mennesker med ulik erfaring, sier hun til CNN.

Forsker Vincent Fisch ved MIT sier Bouman var en viktig del av bildesammensetningene.

– En av innsiktene Bouman brakte til vår bildegruppe er at det er naturlige bilder. Tenk på bildene du tar med mobilen din, de har bestemte egenskaper. Hvis du vet hva en pixel er, har du et godt utgangspunkt for å finne ut av hva pixel ved siden av er, sier Fish.

Til høsten starter Katie Louise Bouman som postdoktor ved Event Horizon Telescope og vil være assisterende professor ved California Institute of Technology.

Her forteller hun om sitt arbeid.

