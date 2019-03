Kvinnelig miljøaktivist vant presidentvalget i Slovakia

Den politiske outsideren Zuzana Caputova vant presidentvalget i Slovakia, viser foreløpige resultater ved midnatt, natt til søndag.

Da litt over halvparten av stemmene var talt opp hadde Caputova fått 58 prosent av stemmene, mens motkandidaten fra regjeringspartiet, og EU-kommisær for energi, Maros Sefcovic hadde fått 42 prosent.

I første valgrunde fikk Caputova 40 prosent av stemmene, mens Sefcovic fikk 19 prosent.

Men da ingen av kandidatene vant med halvparten av landets stemmer i første runde, er det altså nå etter andre runde det ble avgjort.

De to presidentkandidatene i Slovakia, Zuzana Caputova og Maros Sefcovic i politisk debatt før presidentvalget. Foto: Radovan Stoklasa / Reuters

Fersk politiker med miljøengasjement

Zuzana Caputova er en 45 år gammel advokat, og liberal. Hun er kjent som Slovakias Erin Brockovich.

I ti år jobbet hun med å få stanset et giftdeponi i byen Pezinok utenfor Slovakias hovedstad Bratislava.

Saken førte også til at EU-domstolen fastsette regler som krever offentlig tilgang til byplanlegging av prosjekter som påvirker miljøet.

For dette arbeidet vant Caputova den prestisjetunge Goldman Environmental Prize, verdens fremste pris for grasrot miljøaktivisme.

Men dette er ikke det eneste som får Caputova til å skille seg ut. Hun har nesten ingen politisk erfaring, noe som stiller henne i skarp kontrast til sin sosialdemokratiske motstander, Maros Sefcovic, som har ti års erfaring med skiftende kommissærposter i EU.

For bare få måneder siden var Zuzana Caputova ikke et kjent politisk ansikt. Nå er hun president i Slovakia. Foto: Vladimir Simicek / AFP

Drap på journalist utløste politisk krise

Slovakia ble for et år siden kastet inn i en stor politisk krise da en journalist ble drept.

Jan Kuciak og hans forlovede Martina Kusnirova ble likvidert i sin leiligheten i februar i fjor. Drapene skjedde kort tid før Kuciak skulle publisere en avslørende artikkel om påståtte forbindelser mellom slovakiske politikere og italiensk mafia.

Caputova var blant titusenvis som tok til gatene for å demonstrere etter dobbeltdrapet.

Mange velgere vendte i etterkant ryggen til landets største parti, det sosialdemokratiske Smer-SD, som har sittet med makten de seneste årene, og som er partiet motkandidaten Maros Sefcovic stiller for.

Beskrives som det Slovakia trenger

I sin valgkamp har Caputova særlig lagt vekt på å få slutt på korrupsjonen i landet.

– I velgernes øyne er hun akkurat det vi trenger for å få bukt med problemene våre, sier analytiker Grigorij Meseznikov til nyhetsbyrået AFP.

Caputova er for selvbestemt abort og ønsker å styrke rettighetene til lesbiske og homofile. Hun argumenterer også for at det er bedre for barn å vokse opp hos likekjønnede foreldre enn i et barnehjem.

Folk fyller valgurnene i Pezinok, Zusana Caputovas hjemby i Slovakia. Foto: Radovan Stoklasa / Reuters

«Også er punktlighet ikke min sterkeste side», skal hun ha sagt, noe som beskrives som en form for åpenhet som ser ut til å falle i god jord hos velgerne.

Analytikere sammenligner den skilte tobarnsmoren med den franske presidenten Emmanuel Macron, også en ung outsider som feide inn seieren i 2017 med sin reformistiske agenda.

Presidentembetet i Slovakia er i utgangspunktet en seremoniell post; presidenten er den som ratifiserer internasjonale traktater, og hun kan avsette statsministeren, nedlegge veto mot nye lover og utnevne statsadvokater og dommere.

Den nye presidenten blir tatt i ed 15. juni.