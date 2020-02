Den 53-år gamle britiske kvinnen fryktet at hjerneoperasjonen skulle ta fra henne evnen til å spille fiolin. Så fikk legene den idé at hun kunne bruke sin fiolin mens inngrepet pågikk.

Dagmar Turner har spilt i Isle of Wight Symphony Orchestra i 40 år.

– Fiolinen er min pasjon. Jeg har spilt siden jeg var ti år gammel. Tanken på å miste den evnen var hjerteskjærende, sier hun til nyhetsbyrået Reuters.

Dagmar Turner ble operert på King's College Hospital i London 31. januar og nå er bildene og videoen offentliggjort.

Det forekommer at pasienter holdes ved bevissthet under en hjerneoperasjon. Det kan sikre at viktige funksjoner som styres av hjernen ikke blir skadet, som tale og bevegelse.

– Det er første gang jeg har hatt en pasient som spiller et instrument, sier hjernekirurg Keyoumars Askhan.

På hjemmesiden til King's College Hospital kan du lese mer

Inngrepet var en suksess.

– Vi fjernet 90 prosent av svulsten. Og vi klarte å fjerne alle områder der vi mistenkte at det var aggressiv aktivitet, sier Askhan.

Turner beholdt full funksjonalitet i venstre hånd, som er viktig for detaljerte fingerbevegelser under fiolinspill.

Keyoumars Askhan selv spiller piano og har studert musikk. I avisa Northwich Guardian kan vi lese at kirurgene kartla Turners hjerne før operasjonen for å identifisere de delene av hjernen som var aktive mens hun spilte.

Turner ble skrevet ut fra sykehuset tre dager etter operasjonen. Hun håper å kunne være tilbake i symfoniorkesteret snart.