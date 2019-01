Anastasia Vashukevich ble arrestert av russisk politi fredag sammen med tre andre, mistenkt for prostitusjon.

Vashukevich har kalt seg Nastya Rybka på sosiale medier. Hun har hevdet å ha opptak av den russiske aluminium-oligarken Oleg Deripaska der han snakker om innblanding i USAs presidentvalg i 2016.

Opptakene er aldri blitt publisert. Men en russisk opposisjonspolitiker har omtalt saken på nettstedet, Liberal Resistance.

Oleg Deripaska (th) står nær Russlands president, Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Milliardæren Deripaska står nær Russlands president, Vladimir Putin. Han hadde også et samarbeid med Donald Trumps tidligere valgkampleder, Paul Manafort, som ble gransket av russlandetterforsker Robert Mueller og dømt for skattesvik og banksvindel i fjor.

Fengslet i ett år i Thailand

Anastasia Vashukevich, som også kaller seg Nastya Rybka, i Bangkok 17. januar, før hun ble satt på et fly til Moskva. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Vashukevic ble fotografert sammen med den styrtrike russeren i en luksusyacht i Moldefjorden i august 2016, omtalt i Aftenposten.

Seinere dro hun til Thailand der hun ble holdt ett år i varetekt før hun fikk en betinget dom for å ha drevet et sexkurs for turister sammen med en gruppe andre hviterussere i Pataya.

Torsdag ble hun utvist og satt på et fly til Hviterussland, men med mellomlanding på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva, der hun altså ble arrestert.