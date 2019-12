Kvinne siktet etter at barn ble forlatt i Aarhus

Den pågrepne kvinnen, som opprinnelig er fra Afghanistan, er siktet for en paragraf som handler om å krenke et barn man er beslektet med, og en annen paragraf som handler om å forlate noen i hjelpeløs tilstand.

Paragrafene har en strafferamme på henholdsvis to og åtte år.

Ifølge politiet er kvinnen i slekt med barna, men ikke deres mor. 54-åringen ønsker ikke forklare seg for politiet, men nekter straffskyld.

Et tips fra publikum førte politiet til en konkret adresse rundt midnatt søndag. Der ble to ytterligere personer «administrativt frihetsberøvet», for å sikre deres identitet.

Politiet antar at kvinnen på 25 år og mannen på 33 er i slekt med barna, men er på dette tidspunkt ikke sikre:

– Vi kjenner ikke identiteten til de to, men det er ting som tyder på at de er i slekt med barna, sier politiinspektør Michael Kjeldgaard ved Østjyllands politi.

Vil du ha ukesbrevet til Urix? Klikk her

Har forsøkt med ulike tolker

Barna ble overført til Familiecenteret i Aarhus kommune kort tid etter at politiet tok hånd om dem.

– Barna har det bra etter omstendighetene, men er selvfølgelig påvirket av det som har skjedd med dem, sier social- og beskæftigelsesdirektør i Aarhus Kommune, Erik Kaastrup-Hansen under pressekonferansen.

Sosialdirektøren sier barna blir tett fulgt opp av pedagoger, sykepleier og psykologer.

– Vi har forsøkt med ulike tolker å snakke med gutten, men uten hell.

Politiet arbeider ut fra mistanke om at barna har kommet til Danmark sammen med noen personer som oppholder seg, eller har oppholdt seg, illegalt i landet.

Politiet har uttalt at barna trolig er søsken, men det er så langt ikke bekreftet.

Politiet antok først at barna var østeuropeiske, men sa til NRK i går at de mener å kunne fastslå at de er av afghansk opprinnelse.

Politiet mener barna snakker den persiske dialekten dari, det ene av de to mest utbredte språkene i Afghanistan, melder DR.

Jenta ble funnet i denne sportsvognen, ved en trafikkert vei i Aarhus. Foto: Politiet

– Massiv interesse

Politiet i Østjylland sier saken har vakt «massiv interesse», og ført til en rekke henvendelser fra både publikum og presse.

– Det er mange som har tipset oss, og det er mange som har tilbudt seg å ta vare på barna. Det er vi veldig takknemlige for, sier Kjeldgaard.

Politiet sier man har snevret inn etterforskningen og har konkrete spor å gå etter. Samtidig oppfordrer man alle som enten har en identitet på barna eller kjenner foreldrene til å ringe (+45) 114.

Politiet har også sikret seg videobilder av området rundt den travle sentrumsgaten, der barna ble funnet.

Tatt hånd om av forbipasserende

Barna ble funnet ved Park allé, som er en større vei i Aarhus, ved 18.30-tiden lørdag kveld. Ifølge DR er Park Allé en travel vei, der det blant annet kjører mange busser.

De to barna ble oppdaget av en mann som fattet mistanke og holdt øye med barna en halv times tid.

Gutten, som antas å være mellom to og tre år gammel, ble funnet stående ved siden av en sportsvogn der det satt en rundt ett år gammel jente.

Mannen som meldte fra til politiet var egentlig på vei til en restaurant sammen med en kamerat, men de begynte straks å lete etter foreldrene. Da de ikke fant noen, ringte de til politiet.