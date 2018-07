Kvinne overlevde på radioatorvann i sju dager etter ulykke

23 år gamle Angela Hernandez ble funnet av to turgåere fredag kveld etter at de så vraket av hennes Jeep ligge delvis under vann nedenfor en 60 meter høy klippe ved Big Sur. Det forteller John Thornburg som er en talsmann for sheriffen i Monterey til Reuters.

Kvinnen var på vei fra hjemmet i Portland i Oregon for å besøke søsteren i Los Angeles da ulykken skjedde på Highway 1.

Sporløst forsvunnet

Hun ble etterlyst, men var sporløst forsvunnet. Det siste spor av henne ble funnet på overvåkningskamera på en bensinstasjon i Carmel 6. juli.

Ulykken skjedde bare noen timer senere.

Angela Hernandez blir her heist opp skrenten av redningsmannskaper Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Da Hernandez ble funnet, var hun bevisst og hadde en skulderskade.

Havnet utfor veien ved unnamanøver

Redningsmannskapene klarte å få heist henne opp skrenten, og fraktet videre til et helikopter som tok henne til sykehus.

Ifølge en talsmann for California Highway Patrol er hun i fin form, men har fått hjernerystelse.

Hernandez skal ifølge Reuters ha fortalt at hun havnet utenfor skrenten da hun svingte unna et dyr i veibanen.

Da hun lå nede ved foten av klippen ved siden av vraket, klarte hun å overleve ved å drikke vann fra bilens radiator, skal hun ha for talt politifolkene.