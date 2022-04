Kvinne funnet i gruvesjakt – mannens ekskone forsvant sporløst

Fredag for en drøy uke siden kom turgåere tilfeldigvis over en gruvesjakt der en kvinne lå hardt skadet.

Fallet på 25 meter skulle egentlig være umulig å overleve. Kvinnen skal ha blitt reddet av at det lå noe snø nederst i gruvesjakten, som ligger i et skogholt i svenske Norberg.

Etter en flere timer lang redningsoperasjon ble den sterkt nedkjølte kvinnen hentet opp.

Søndag ble en mann pågrepet i saken. Han er nå varetektsfengslet, mistenkt for voldtekt og forsøk på drap. Han nekter for å ha noe med dette å gjøre.

Det har ikke kommet opplysninger om hvem kvinnen er.

– De kjenner hverandre, det er det eneste jeg kan si, sier mannens forsvarer Maria Wilhelmsson til SVT.

Ifølge svenske Aftonbladet skal mannen ha fridd til kvinnen, men fått nei.

HER BLE KVINNEN REDDET: Videoen er filmet av den svenske flyredningssentralen. De sier det var en vanskelig redningsaksjon. Du trenger javascript for å se video. HER BLE KVINNEN REDDET: Videoen er filmet av den svenske flyredningssentralen. De sier det var en vanskelig redningsaksjon.

Ba om besøksforbud

Nå kan SVT Nyheter fortelle mer om mannens bakgrunn, blant annet en mystisk forsvinning for to år siden.

I slutten av 2015 kom den nå varetektsfengslede mannen med sin daværende kone og tre barn til Sverige fra Afghanistan. De søkte alle om asyl, men fikk avslag.

De ble aldri sent tilbake og familien forble i Sverige.

I en samtale med utlendingsmyndighetene i 2018 opplyste kona at hun var redd mannen sin, og at hun ikke lenger ville bo sammen med ham.

I februar 2019 søkte hun og to av barna om besøksforbud, men søknaden ble avslått med den begrunnelse at mannen ikke tidligere hadde vært tiltalt for noen lovbrudd mot pårørende, skriver SVT.

Ekskona forsvant

Ett år senere, i februar 2020, forsvant barnas mor sporløst.

Barna skal ha levert en politianmeldelse om forsvinningen, ifølge opplysninger til SVT.

De skriver at politiet gjorde flere undersøkelser, men at kvinnen aldri ble funnet.

I et politiavhør i 2021, i forbindelse med en sak om ulovlig kjøring, opplyste han at han ikke vet hvor barnas mor er.

Han sa i samme avhør at hun forlot ham to år tidligere, eller at hun hadde blitt «plassert et annet sted».

Det er uklart hva som ligger i dette.

Pågrepet på asylmottak

Mannen ble pågrepet på et asylmottak søndag.

Der skal mannen ha fortalt at han hadde problemer med sin ekskone, og at han og barna hadde flyttet fra henne.

Ingen av naboene skal ha sett mannen sammen med noen annen kvinne.